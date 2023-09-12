https://ria.ru/20230912/vybory-1895933307.html

Избирком Красноярского края признал выборы губернатора состоявшимися

Избирком Красноярского края признал выборы губернатора состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023

Избирком Красноярского края признал выборы губернатора состоявшимися

Выборы в Красноярском крае признаны состоявшимися и действительными, избранным на должность губернатора считается Михаил Котюков, получивший 70,21% голосов,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:11

2023-09-12T18:11

2023-09-12T18:11

политика

красноярский край

красноярск

михаил котюков

сергей еремин

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895530756_0:48:3221:1860_1920x0_80_0_0_8772564aeeef4696757ee91afb124bd0.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Красноярском крае признаны состоявшимися и действительными, избранным на должность губернатора считается Михаил Котюков, получивший 70,21% голосов, сообщает избирательная комиссия региона. Выборы губернатора состоялись 8–10 сентября. Также прошли выборы депутатов горсовета Красноярска, довыборы по одному человеку в Госдуму и заксобрание региона. Избирком признал избранным депутатом Госдумы экс-мэра Красноярска Сергея Еремина, а депутатом краевого парламента – Алексея Туманина. "На 87-м заседании подписан протокол избирательной комиссии края о результатах выборов губернатора края, составленный на основании 100% протоколов территориальных избирательных комиссий края об итогах голосования. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность губернатора Красноярского края считается Михаил Котюков, получивший 70,21% голосов избирателей, принявших участие в выборах", - говорится в сообщении. Дату инаугурации назначит заксобрание.

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, красноярский край, красноярск, михаил котюков, сергей еремин, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023