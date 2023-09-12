https://ria.ru/20230912/vybory-1895909266.html

Выборы во Владимирской области признали состоявшимися

Выборы во Владимирской области признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023

Выборы во Владимирской области признали состоявшимися

Избирательная комиссия Владимирской области признала выборы депутатов регионального законодательного собрания состоявшимися, а результаты - действительными,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:37

2023-09-12T17:37

2023-09-12T17:37

политика

владимирская область

единый день голосования в россии — 2023

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РЯЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Владимирской области признала выборы депутатов регионального законодательного собрания состоявшимися, а результаты - действительными, сообщил облизбирком в Telegram-канале. Голосование на выборах депутатов Владимирского законодательного собрания состоялось 8-10 сентября. По единому избирательному округу "Единая Россия" набрала 55,47% голосов, КПРФ - 14,02%, ЛДПР - 10,39%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,63%, Партия пенсионеров - 6,06%, "Новые люди" - 4,83%. "Комиссия единогласно признала выборы депутатов законодательного собрания Владимирской области восьмого созыва по единому избирательному округу состоявшимися, результаты выборов – действительными, и утвердила протокол о распределении депутатских мандатов по единому избирательному округу между избирательными объединениями", - сообщила комиссия. Отмечается, что ЕР по партийным спискам получила 10 депутатских мандатов, КПФР - два, а ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партия пенсионеров - по одному.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимирская область, единый день голосования в россии — 2023