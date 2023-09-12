Выборы во Владимирской области признали состоявшимися
Избирком Владимирской области признал состоявшимися выборы депутатов заксобрания
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкУрны с бюллетенями во время голосования на выборах
Урны с бюллетенями во время голосования на выборах. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Владимирской области признала выборы депутатов регионального законодательного собрания состоявшимися, а результаты - действительными, сообщил облизбирком в Telegram-канале.
Голосование на выборах депутатов Владимирского законодательного собрания состоялось 8-10 сентября. По единому избирательному округу "Единая Россия" набрала 55,47% голосов, КПРФ - 14,02%, ЛДПР - 10,39%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,63%, Партия пенсионеров - 6,06%, "Новые люди" - 4,83%.
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"Комиссия единогласно признала выборы депутатов законодательного собрания Владимирской области восьмого созыва по единому избирательному округу состоявшимися, результаты выборов – действительными, и утвердила протокол о распределении депутатских мандатов по единому избирательному округу между избирательными объединениями", - сообщила комиссия.
Отмечается, что ЕР по партийным спискам получила 10 депутатских мандатов, КПФР - два, а ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партия пенсионеров - по одному.