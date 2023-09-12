https://ria.ru/20230912/vybory-1895885971.html

Мособлизбирком объявил Воробьева губернатором Подмосковья

Мособлизбирком объявил Воробьева губернатором Подмосковья - РИА Новости, 12.09.2023

Мособлизбирком объявил Воробьева губернатором Подмосковья

Мособлизбирком подвел итоги выборов губернатора Подмосковья и объявил Андрея Воробьева победителем, набравшим наибольшее число голосов избирателей. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:50

2023-09-12T16:50

2023-09-12T17:00

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мособлизбирком подвел итоги выборов губернатора Подмосковья и объявил Андрея Воробьева победителем, набравшим наибольшее число голосов избирателей."Мособлизбирком подвел результаты выборов губернатора Московской области и общие результаты дополнительных выборов депутата Мособлдумы. В единый день голосования 2023 года на территории Подмосковья состоялись выборы губернатора Московской области. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий наибольшее число голосов избирателей набрал - Андрей Воробьев ("Единая Россия") - 83,68%", - сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.По данным избирательной комиссии Подмосковья, на втором месте расположился Александр Наумов (КПРФ) - 6,37%, на третьем - Кирилл Жигарев (ЛДПР) - 4,82%, на четвертом - Анатолий Никитин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,06%.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования в россии — 2023