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Выборы губернатора Нижегородской области признали состоявшимися

Выборы губернатора Нижегородской области признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023

Выборы губернатора Нижегородской области признали состоявшимися

Выборы губернатора Нижегородской области признаны состоявшимися, победу одержал Глеб Никитин, заявила журналистам председатель областной избирательной комиссии... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:24

2023-09-12T16:24

2023-09-12T16:24

политика

нижегородская область

глеб никитин

кпрф

лдпр

гражданская сила

единый день голосования в россии — 2023

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Нижегородской области признаны состоявшимися, победу одержал Глеб Никитин, заявила журналистам председатель областной избирательной комиссии Маргарита Красилевская. Во вторник состоялось заседание избиркома Нижегородской области по утверждению результатов избирательной кампании выборов главы региона. "Избирательная комиссия Нижегородской области признала выборы губернатора Нижегородской области состоявшимися и действительными, явка избирателей на нынешней кампании составила 56,01%. Избирательная комиссия признала кандидата Глеба Сергеевича Никитина победившим в данной избирательной кампании. За Никитина проголосовали 1 миллион 159 тысяч 13 избирателей, что составляет 82,82%", - сказала Красилевская. Кандидат от КПРФ Владислав Егоров набрал 9,67% голосов избирателей. На третьем месте Владислав Атмахов (ЛДПР) – 3,08%. Представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Александр Быков набрал 1,97% голосов, Илья Померанцев ("Гражданская сила") – 1,73% голосов. На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров – 16,63%, Быков – 3,26%. Явка составила 40,5%.

https://ria.ru/20230911/nikitin-1895105315.html

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политика, нижегородская область, глеб никитин, кпрф, лдпр, гражданская сила, единый день голосования в россии — 2023