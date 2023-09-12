Путин сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Шуваловым
Путин сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Шуваловым
Президент Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Игорем Шуваловым.
Один из модераторов сессий ВЭФ на встрече с Путиным напомнил, что есть работающий механизм в ВЭБе "поддержки инвестиционных проектов - деньги под 2%", виден большой спрос на эти деньги. Он предложил сфокусировать эту меру, "деньги под 2%", именно на проекты мастер-планов, которые являются "компасом для инвесторов сейчас".
"Мы вчера с Игорем Ивановичем Шуваловым встречались, правда, по другим вопросам. Но по этим тоже поговорим. Вы сами упомянули про этот инструмент - "деньги под 2%", насколько я помню, у ВЭБа в целом на эти цели выделено, по-моему, сейчас под 200 миллиардов рублей. И надо и эти средства использовать", - сказал Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ.
Накануне Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков представил Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) мастер-планы развития Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Находки, Белогорска, Нерюнгри, Краснокаменска, Свободного, Арсеньева. По его словам, мастер-планы предполагают диверсификацию экономики, развитие инфраструктурного каркаса городов, формирование комфортной городской среды. Он уточнил, что по каждому городу подготовлены детальные планы мероприятий и посчитаны эффекты, которых эти мероприятия позволят достичь. Министр кратко перечислил основные параметры, заложенные в мастер-планах развития городов Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, Уссурийска и Арсеньева, Находки в Приморье, Белогорска и Свободного в Амурской области, Нерюнгри в Якутии, Краснокаменска в Забайкалье.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.