Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Шуваловым - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 12.09.2023 (обновлено: 08:23 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895725826.html
Путин сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Шуваловым
Путин сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Шуваловым - РИА Новости, 12.09.2023
Путин сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Шуваловым
Президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Игорем Шуваловым. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:44
2023-09-12T08:23
вэф-2023
экономика
владимир путин
игорь шувалов
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_c92e2bbe3e5be191d764bc2c57e342db.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Игорем Шуваловым.Один из модераторов сессий ВЭФ на встрече с Путиным напомнил, что есть работающий механизм в ВЭБе "поддержки инвестиционных проектов - деньги под 2%", виден большой спрос на эти деньги. Он предложил сфокусировать эту меру, "деньги под 2%", именно на проекты мастер-планов, которые являются "компасом для инвесторов сейчас"."Мы вчера с Игорем Ивановичем Шуваловым встречались, правда, по другим вопросам. Но по этим тоже поговорим. Вы сами упомянули про этот инструмент - "деньги под 2%", насколько я помню, у ВЭБа в целом на эти цели выделено, по-моему, сейчас под 200 миллиардов рублей. И надо и эти средства использовать", - сказал Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ.Накануне Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков представил Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) мастер-планы развития Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Находки, Белогорска, Нерюнгри, Краснокаменска, Свободного, Арсеньева. По его словам, мастер-планы предполагают диверсификацию экономики, развитие инфраструктурного каркаса городов, формирование комфортной городской среды. Он уточнил, что по каждому городу подготовлены детальные планы мероприятий и посчитаны эффекты, которых эти мероприятия позволят достичь. Министр кратко перечислил основные параметры, заложенные в мастер-планах развития городов Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, Уссурийска и Арсеньева, Находки в Приморье, Белогорска и Свободного в Амурской области, Нерюнгри в Якутии, Краснокаменска в Забайкалье.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/peskov-1895716096.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_98e013f60a41d6a85dec58e2b41a0b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэф-2023, экономика, владимир путин, игорь шувалов, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ-2023, Экономика, Владимир Путин, Игорь Шувалов, Дальневосточный федеральный университет
Путин сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Шуваловым

Путин сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Шуваловым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ сообщил, что накануне провел встречу с главой ВЭБ Игорем Шуваловым.
Один из модераторов сессий ВЭФ на встрече с Путиным напомнил, что есть работающий механизм в ВЭБе "поддержки инвестиционных проектов - деньги под 2%", виден большой спрос на эти деньги. Он предложил сфокусировать эту меру, "деньги под 2%", именно на проекты мастер-планов, которые являются "компасом для инвесторов сейчас".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Песков похвалил повестку ВЭФ
05:45
"Мы вчера с Игорем Ивановичем Шуваловым встречались, правда, по другим вопросам. Но по этим тоже поговорим. Вы сами упомянули про этот инструмент - "деньги под 2%", насколько я помню, у ВЭБа в целом на эти цели выделено, по-моему, сейчас под 200 миллиардов рублей. И надо и эти средства использовать", - сказал Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ.
Накануне Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков представил Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) мастер-планы развития Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Находки, Белогорска, Нерюнгри, Краснокаменска, Свободного, Арсеньева. По его словам, мастер-планы предполагают диверсификацию экономики, развитие инфраструктурного каркаса городов, формирование комфортной городской среды. Он уточнил, что по каждому городу подготовлены детальные планы мероприятий и посчитаны эффекты, которых эти мероприятия позволят достичь. Министр кратко перечислил основные параметры, заложенные в мастер-планах развития городов Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, Уссурийска и Арсеньева, Находки в Приморье, Белогорска и Свободного в Амурской области, Нерюнгри в Якутии, Краснокаменска в Забайкалье.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ВЭФ-2023ЭкономикаВладимир ПутинИгорь ШуваловДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала