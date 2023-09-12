https://ria.ru/20230912/ukraine-1895860711.html

Киев подал в суд на западные фирмы за непоставку военной техники

Киев подал в суд на западные фирмы за непоставку военной техники - РИА Новости, 12.09.2023

Киев подал в суд на западные фирмы за непоставку военной техники

Украинские власти подали в суд на две западные военные фирмы, Киев обвиняет их в невыполнении условий по поставкам техники, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:39

2023-09-12T15:39

2023-09-12T15:39

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские власти подали в суд на две западные военные фирмы, Киев обвиняет их в невыполнении условий по поставкам техники, сообщает издание Newsweek. Согласно украинскому минобороны, две европейские компании "не доставили товары и не вернули аванс". Киев подает на них в суд. Отмечается, что еще шесть зарубежных компаний, две из которых американские, не выполнили свои обязательства, но все же поставили часть продукции или вернули взятые за них средства. Ведомство не дает названия компаний. Как отмечает министерство, распространение подобной информации может создать трудности у иностранных поставщиков. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895414843.html

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

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в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины