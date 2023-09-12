https://ria.ru/20230912/ukraina-1895800321.html

Путин рассказал, зачем США толкают Украину к продолжению боевых действий

Путин рассказал, зачем США толкают Украину к продолжению боевых действий - РИА Новости, 12.09.2023

Путин рассказал, зачем США толкают Украину к продолжению боевых действий

К президентским выборам США должны показать свой вклад в результативность боевых действий на Украине, человеческие потери ими не учитываются, заявил президент... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:22

2023-09-12T12:22

2023-09-12T12:22

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украина

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. К президентским выборам США должны показать свой вклад в результативность боевых действий на Украине, человеческие потери ими не учитываются, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Вот у них выборный процесс начинается в ноябре, им во что бы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат, и они толкают украинцев к продолжению боевых действий, что бы они публично не говорили, потому что им украинцев не жалко", - отметил Путин. Он уточнил, что сегодняшнему украинскому руководству тоже не жалко своих граждан. Президент выразил уверенность, что, "бросая в топку" народ, конфликт только затягивается. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/ssha-1895576910.html

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вооруженные силы украины, украина, россия, владимир путин, нато, сша, в мире, вэф-2023