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Во Франции заявили о панике Зеленского после заявления Путина - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 12.09.2023 (обновлено: 13:12 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895794748.html
Во Франции заявили о панике Зеленского после заявления Путина
Во Франции заявили о панике Зеленского после заявления Путина - РИА Новости, 12.09.2023
Во Франции заявили о панике Зеленского после заявления Путина
Читатели французской газеты Le Figaro обратили внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия, обладая превосходством в воздухе,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:01
2023-09-12T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
франция
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro обратили внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия, обладая превосходством в воздухе, останавливает контрнаступление ВСУ. "Он так паникует после заявления Путина о провале контрнаступления и теперь пытается найти оправдание?" — написал один из комментаторов. "Вот это сюрприз!" — отметил другой. "Возможно, пришло время сесть за стол переговоров, чтобы положить конец бойне", — поддержал третий. "Наконец он сможет реализовать свои предвыборные обещания: разрешить конфликт на Украине", — поделился мнением еще один пользователь. "Начало конца! И тем лучше, особенно для украинского народа, который он предал, хотя и обещал ему помириться с русскими, когда избирался", — заключили читатели. Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895757433.html
https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, франция, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины, Россия
Во Франции заявили о панике Зеленского после заявления Путина

Читатели Le Figaro заявили о панике Зеленского после слов Путина о провале ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro обратили внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия, обладая превосходством в воздухе, останавливает контрнаступление ВСУ.
"Он так паникует после заявления Путина о провале контрнаступления и теперь пытается найти оправдание?" — написал один из комментаторов.
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"Вот это сюрприз!" — отметил другой.
"Возможно, пришло время сесть за стол переговоров, чтобы положить конец бойне", — поддержал третий.
"Наконец он сможет реализовать свои предвыборные обещания: разрешить конфликт на Украине", — поделился мнением еще один пользователь.
"Начало конца! И тем лучше, особенно для украинского народа, который он предал, хотя и обещал ему помириться с русскими, когда избирался", — заключили читатели.

Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
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