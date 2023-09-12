https://ria.ru/20230912/ukraina-1895794748.html

Во Франции заявили о панике Зеленского после заявления Путина

Во Франции заявили о панике Зеленского после заявления Путина - РИА Новости, 12.09.2023

Во Франции заявили о панике Зеленского после заявления Путина

Читатели французской газеты Le Figaro обратили внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия, обладая превосходством в воздухе,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:01

2023-09-12T12:01

2023-09-12T13:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro обратили внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия, обладая превосходством в воздухе, останавливает контрнаступление ВСУ. "Он так паникует после заявления Путина о провале контрнаступления и теперь пытается найти оправдание?" — написал один из комментаторов. "Вот это сюрприз!" — отметил другой. "Возможно, пришло время сесть за стол переговоров, чтобы положить конец бойне", — поддержал третий. "Наконец он сможет реализовать свои предвыборные обещания: разрешить конфликт на Украине", — поделился мнением еще один пользователь. "Начало конца! И тем лучше, особенно для украинского народа, который он предал, хотя и обещал ему помириться с русскими, когда избирался", — заключили читатели. Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.

https://ria.ru/20230912/ukraina-1895757433.html

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, франция, вооруженные силы украины, россия