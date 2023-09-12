Во Франции заявили о панике Зеленского после заявления Путина
Читатели Le Figaro заявили о панике Зеленского после слов Путина о провале ВСУ
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro обратили внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия, обладая превосходством в воздухе, останавливает контрнаступление ВСУ.
"Он так паникует после заявления Путина о провале контрнаступления и теперь пытается найти оправдание?" — написал один из комментаторов.
"Вот это сюрприз!" — отметил другой.
"Возможно, пришло время сесть за стол переговоров, чтобы положить конец бойне", — поддержал третий.
"Наконец он сможет реализовать свои предвыборные обещания: разрешить конфликт на Украине", — поделился мнением еще один пользователь.
"Начало конца! И тем лучше, особенно для украинского народа, который он предал, хотя и обещал ему помириться с русскими, когда избирался", — заключили читатели.
Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.