В Турции уточнили, как будут пускать туристов в Айя-Софию
Минтуризма Турции: посещение Айя-Софии не будет ограничено на время реставрации
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле
СТАМБУЛ, 12 сен — РИА Новости. Верующие и туристы смогут посещать мечеть Айя-София без ограничений во время работ по реставрации, сообщили РИА Новости в министерстве туризма Турции.
"Реставрационные работы будут выполняться поэтапно в различных частях мечети. Вход посетителей никоим образом не будет ограничен", — заверили там.
Реставрационные работы в мечети Айя-София в Стамбуле стартовали в конце августа, на этой неделе запущен второй этап, сосредоточенный именно на укреплении здания с целью защиты от возможного мощного землетрясения. Планируется очистка внешнего фасада, после этого вокруг минаретов возведут строительные леса и проведут работы по укреплению стен. На данный момент специалисты уже обновили отделку куполов мечети.
В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.