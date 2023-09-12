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В Турции уточнили, как будут пускать туристов в Айя-Софию - РИА Новости, 12.09.2023
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Туризм
 
16:59 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/turtsiya-1895873774.html
В Турции уточнили, как будут пускать туристов в Айя-Софию
В Турции уточнили, как будут пускать туристов в Айя-Софию - РИА Новости, 12.09.2023
В Турции уточнили, как будут пускать туристов в Айя-Софию
Верующие и туристы смогут посещать мечеть Айя-София без ограничений во время работ по реставрации, сообщили РИА Новости в министерстве туризма Турции. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:59
2023-09-12T16:59
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СТАМБУЛ, 12 сен — РИА Новости. Верующие и туристы смогут посещать мечеть Айя-София без ограничений во время работ по реставрации, сообщили РИА Новости в министерстве туризма Турции. "Реставрационные работы будут выполняться поэтапно в различных частях мечети. Вход посетителей никоим образом не будет ограничен", — заверили там. Реставрационные работы в мечети Айя-София в Стамбуле стартовали в конце августа, на этой неделе запущен второй этап, сосредоточенный именно на укреплении здания с целью защиты от возможного мощного землетрясения. Планируется очистка внешнего фасада, после этого вокруг минаретов возведут строительные леса и проведут работы по укреплению стен. На данный момент специалисты уже обновили отделку куполов мечети. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230813/turtsiya-1889623256.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Стамбул, ЮНЕСКО
В Турции уточнили, как будут пускать туристов в Айя-Софию

Минтуризма Турции: посещение Айя-Софии не будет ограничено на время реставрации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле
Вид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СТАМБУЛ, 12 сен — РИА Новости. Верующие и туристы смогут посещать мечеть Айя-София без ограничений во время работ по реставрации, сообщили РИА Новости в министерстве туризма Турции.
"Реставрационные работы будут выполняться поэтапно в различных частях мечети. Вход посетителей никоим образом не будет ограничен", — заверили там.
Реставрационные работы в мечети Айя-София в Стамбуле стартовали в конце августа, на этой неделе запущен второй этап, сосредоточенный именно на укреплении здания с целью защиты от возможного мощного землетрясения. Планируется очистка внешнего фасада, после этого вокруг минаретов возведут строительные леса и проведут работы по укреплению стен. На данный момент специалисты уже обновили отделку куполов мечети.
В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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