https://ria.ru/20230912/tsentr-1895892812.html
Финляндия ищет покупателя на здание Культурного центра в Петербурге
Финляндия ищет покупателя на здание Культурного центра в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2023
Финляндия ищет покупателя на здание Культурного центра в Петербурге
Финское государство ищет покупателя на здание так называемого "Финского дома" в Санкт-Петербурге, расположенного на Большой Конюшенной улице, сообщает... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:06
2023-09-12T17:06
2023-09-12T17:09
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен – РИА Новости. Финское государство ищет покупателя на здание так называемого "Финского дома" в Санкт-Петербурге, расположенного на Большой Конюшенной улице, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin sanomat. "Финское государство пытается избавиться от принадлежащего ему "Финского дома" в Санкт-Петербурге", - отмечает издание со ссылкой на руководителя управляющей этой недвижимостью компании Governia Кая Хейнонена. В газете утверждается, что "Россия затруднила продажу недвижимости в стране и сделала ее невыгодной, поэтому правительство рассматривает бартер как возможный вариант". Финляндия владеет этой недвижимостью в Санкт-Петербурге с 2018 года. Власти двух государств договорились о продаже здания Финляндии в 2016 году. В здании ранее располагались такие организации, как Институт Финляндии, единственный в России Культурный центр Финляндии, финская школа.
https://ria.ru/20230912/finlyandiya-1895828114.html
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финляндия, санкт-петербург, россия, в мире
Финляндия, Санкт-Петербург, Россия, В мире
Финляндия ищет покупателя на здание Культурного центра в Петербурге
Helsingin sanomat: Финляндия продает здание Культурного центра в Петербурге