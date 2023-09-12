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Власти займутся развитием трассы "Колыма", заявил Путин

Власти займутся развитием трассы "Колыма", заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Власти займутся развитием трассы "Колыма", заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что власти России займутся развитием трассы "Колыма", ее приведут в порядок и улучшат инфраструктуру. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:29

2023-09-12T08:29

2023-09-12T08:29

россия

владивосток

санкт-петербург

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти России займутся развитием трассы "Колыма", ее приведут в порядок и улучшат инфраструктуру. "Наверняка вы знаете о трассе "Россия"..., она должна пройти от Петербурга до Владивостока, вот в известном смысле доберемся и до той трассы, о которой вы сказали, трасса "Колыма". Конечно, там нужно все не то, что приводить в порядок, но и по сути заново все строить", — заявил он в ходе встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Путин также добавил, что необходимо работать и над инфраструктурой. "Когда современные трассы строятся, там сразу предусматривается и инфраструктура, либо вторым этапом развивается инфраструктура. Обязательно будем этим заниматься", — добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/tsentr-1895729600.html

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владивосток

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владивосток, санкт-петербург, владимир путин, вэф-2023