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Власти займутся развитием трассы "Колыма", заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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08:29 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/trassa-1895731877.html
Власти займутся развитием трассы "Колыма", заявил Путин
Власти займутся развитием трассы "Колыма", заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Власти займутся развитием трассы "Колыма", заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что власти России займутся развитием трассы "Колыма", ее приведут в порядок и улучшат инфраструктуру. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:29
2023-09-12T08:29
россия
владивосток
санкт-петербург
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти России займутся развитием трассы "Колыма", ее приведут в порядок и улучшат инфраструктуру. "Наверняка вы знаете о трассе "Россия"..., она должна пройти от Петербурга до Владивостока, вот в известном смысле доберемся и до той трассы, о которой вы сказали, трасса "Колыма". Конечно, там нужно все не то, что приводить в порядок, но и по сути заново все строить", — заявил он в ходе встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Путин также добавил, что необходимо работать и над инфраструктурой. "Когда современные трассы строятся, там сразу предусматривается и инфраструктура, либо вторым этапом развивается инфраструктура. Обязательно будем этим заниматься", — добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, владивосток, санкт-петербург, владимир путин, вэф-2023
Россия, Владивосток, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Власти займутся развитием трассы "Колыма", заявил Путин

Путин заявил, что на трассе "Колыма" улучшат инфраструктуру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с модераторами сессий Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с модераторами сессий Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с модераторами сессий Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти России займутся развитием трассы "Колыма", ее приведут в порядок и улучшат инфраструктуру.
"Наверняка вы знаете о трассе "Россия"..., она должна пройти от Петербурга до Владивостока, вот в известном смысле доберемся и до той трассы, о которой вы сказали, трасса "Колыма". Конечно, там нужно все не то, что приводить в порядок, но и по сути заново все строить", — заявил он в ходе встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Путин также добавил, что необходимо работать и над инфраструктурой.
"Когда современные трассы строятся, там сразу предусматривается и инфраструктура, либо вторым этапом развивается инфраструктура. Обязательно будем этим заниматься", — добавил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РоссияВладивостокСанкт-ПетербургВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
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