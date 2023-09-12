Власти займутся развитием трассы "Колыма", заявил Путин
Путин заявил, что на трассе "Колыма" улучшат инфраструктуру
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с модераторами сессий Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с модераторами сессий Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти России займутся развитием трассы "Колыма", ее приведут в порядок и улучшат инфраструктуру.
"Наверняка вы знаете о трассе "Россия"..., она должна пройти от Петербурга до Владивостока, вот в известном смысле доберемся и до той трассы, о которой вы сказали, трасса "Колыма". Конечно, там нужно все не то, что приводить в порядок, но и по сути заново все строить", — заявил он в ходе встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Путин также добавил, что необходимо работать и над инфраструктурой.
"Когда современные трассы строятся, там сразу предусматривается и инфраструктура, либо вторым этапом развивается инфраструктура. Обязательно будем этим заниматься", — добавил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.