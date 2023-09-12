Рейтинг@Mail.ru
На Украине около 430 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/svet-1895820948.html
На Украине около 430 населенных пунктов остались без света
На Украине около 430 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 12.09.2023
На Украине около 430 населенных пунктов остались без света
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила об отсутствии энергоснабжения почти в 430 населенных пунктах, в частности, из-за боевых... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:18
2023-09-12T13:18
в мире
украина
словакия
днепропетровская область
укрэнерго
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805058799_0:99:2924:1744_1920x0_80_0_0_4d62c80a79337d099fa88ac06d977395.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила об отсутствии энергоснабжения почти в 430 населенных пунктах, в частности, из-за боевых действий. "Состояние энергосистемы Украины: из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 427 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале "Укрэнерго". По ее данным, есть новые повреждения сетей в Днепропетровской области, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По техническим причинам частично обесточены потребители в Одессе. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Отмечается, что сегодня Украина импортирует электроэнергию из Словакии. Общий объем - 250 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдавию общим объемом в 4349 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887043031.html
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895791849.html
украина
словакия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805058799_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_b15335cc309fa95857aede362ec92ebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, днепропетровская область, укрэнерго, происшествия
В мире, Украина, Словакия, Днепропетровская область, Укрэнерго, Происшествия
На Украине около 430 населенных пунктов остались без света

Укрэнерго: почти в 430 населенных пунктах отсутствует энергоснабжение

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Лампочка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила об отсутствии энергоснабжения почти в 430 населенных пунктах, в частности, из-за боевых действий.
"Состояние энергосистемы Украины: из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 427 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале "Укрэнерго".
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света
29 июля, 11:50
По ее данным, есть новые повреждения сетей в Днепропетровской области, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
По техническим причинам частично обесточены потребители в Одессе. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Отмечается, что сегодня Украина импортирует электроэнергию из Словакии. Общий объем - 250 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдавию общим объемом в 4349 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Тимошенко заявила, что Украина не будет проводить выборы до конца конфликта
11:50
 
В миреУкраинаСловакияДнепропетровская областьУкрэнергоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала