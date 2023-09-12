https://ria.ru/20230912/svet-1895820948.html

На Украине около 430 населенных пунктов остались без света

На Украине около 430 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 12.09.2023

На Украине около 430 населенных пунктов остались без света

Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила об отсутствии энергоснабжения почти в 430 населенных пунктах, в частности, из-за боевых... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:18

2023-09-12T13:18

2023-09-12T13:18

в мире

украина

словакия

днепропетровская область

укрэнерго

происшествия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила об отсутствии энергоснабжения почти в 430 населенных пунктах, в частности, из-за боевых действий. "Состояние энергосистемы Украины: из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 427 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале "Укрэнерго". По ее данным, есть новые повреждения сетей в Днепропетровской области, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По техническим причинам частично обесточены потребители в Одессе. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Отмечается, что сегодня Украина импортирует электроэнергию из Словакии. Общий объем - 250 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдавию общим объемом в 4349 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887043031.html

https://ria.ru/20230912/ukraina-1895791849.html

украина

словакия

днепропетровская область

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в мире, украина, словакия, днепропетровская область, укрэнерго, происшествия