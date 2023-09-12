https://ria.ru/20230912/svet-1895820948.html
На Украине около 430 населенных пунктов остались без света
На Украине около 430 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 12.09.2023
На Украине около 430 населенных пунктов остались без света
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила об отсутствии энергоснабжения почти в 430 населенных пунктах, в частности, из-за боевых... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:18
2023-09-12T13:18
2023-09-12T13:18
в мире
украина
словакия
днепропетровская область
укрэнерго
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила об отсутствии энергоснабжения почти в 430 населенных пунктах, в частности, из-за боевых действий. "Состояние энергосистемы Украины: из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 427 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале "Укрэнерго". По ее данным, есть новые повреждения сетей в Днепропетровской области, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По техническим причинам частично обесточены потребители в Одессе. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Отмечается, что сегодня Украина импортирует электроэнергию из Словакии. Общий объем - 250 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдавию общим объемом в 4349 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887043031.html
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в мире, украина, словакия, днепропетровская область, укрэнерго, происшествия
В мире, Украина, Словакия, Днепропетровская область, Укрэнерго, Происшествия
На Украине около 430 населенных пунктов остались без света
Укрэнерго: почти в 430 населенных пунктах отсутствует энергоснабжение