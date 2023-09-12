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Путин оценил действия СССР, вводившего войска в Будапешт и Прагу

Путин оценил действия СССР, вводившего войска в Будапешт и Прагу - РИА Новости, 12.09.2023

Путин оценил действия СССР, вводившего войска в Будапешт и Прагу

Действия СССР, который в 1956 и 1968 году вводил войска в Будапешт и Прагу, являлись ошибочной политикой, которая вела только к напряжению, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:01

2023-09-12T11:01

2023-09-12T11:01

владимир путин

ссср

в мире

чехия

венгрия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Действия СССР, который в 1956 и 1968 году вводил войска в Будапешт и Прагу, являлись ошибочной политикой, которая вела только к напряжению, заявил президент РФ Владимир Путин. "Давно признали, что вот эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению. Нельзя ничего делать во внешней политике, что идет в явном противоречии с интересами других народов. Но именно на эти грабли сегодня наступают ведущие страны Запада", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на реплику ведущего о том, что в ряде стран, в том числе Венгрии и Чехии, считают, что Россия во времена СССР вела себя как колонизатор, вводя войска в столицы этих стран. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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владимир путин, ссср, в мире, чехия, венгрия, вэф-2023