https://ria.ru/20230912/vef-2023-1895747376.html

На пути к сотрудничеству, миру и процветанию: ключевые моменты ВЭФ-2023

На пути к сотрудничеству, миру и процветанию: ключевые моменты ВЭФ-2023 - РИА Новости, 12.09.2023

На пути к сотрудничеству, миру и процветанию: ключевые моменты ВЭФ-2023

Во Владивостоке продолжается VIII Восточный экономический форум. Третий день мероприятия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:30

2023-09-12T10:30

2023-09-12T16:16

фото

владивосток

россия

китай

владимир путин

экономика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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Во Владивостоке продолжается VIII Восточный экономический форум. Третий день мероприятия — в фотоленте Ria.ru.

владивосток

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, владивосток, россия, китай, владимир путин, экономика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточный федеральный университет, карин кнайсль, вэф-2023