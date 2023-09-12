На пути к сотрудничеству, миру и процветанию: ключевые моменты ВЭФ-2023

На ВЭФ прошла пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.
На ВЭФ прошла пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.
Он также провел встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества — модераторами сессий форума.
Он также провел встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества — модераторами сессий форума.
Глава государства пообщался и с иностранными гостями, среди которых заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.
Глава государства пообщался и с иностранными гостями, среди которых заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.
Повестка ВЭФ с каждым годом становится все более насыщенной.
Повестка ВЭФ с каждым годом становится все более насыщенной.
Главная тема форума в 2023 году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Главная тема форума в 2023 году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках основной деловой программы ВЭФ.
Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках основной деловой программы ВЭФ.
Проходят деловые встречи в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.
Проходят деловые встречи в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.
Для участников и гостей форума организовали культурную программу.
Для участников и гостей форума организовали культурную программу.
Продолжают работу стенды.
На ВЭФ ждут около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.
На ВЭФ ждут около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.
Среди зарубежных гостей — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Среди зарубежных гостей — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Состоялась сессия "Единая дальневосточная авиакомпания. Расправляем крылья".
Состоялась сессия "Единая дальневосточная авиакомпания. Расправляем крылья".
Статс-секретарь — заместитель министра МЧС Алексей Серко на Восточном экономическом форуме.
Статс-секретарь — заместитель министра МЧС Алексей Серко на Восточном экономическом форуме.
ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ с 10 по 13 сентября.
ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ с 10 по 13 сентября.
Всем его участникам необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.
Всем его участникам необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.
Форум проходит в восьмой раз.
На нем традиционно обсуждаются важные вопросы российской и глобальной повестки.
На нем традиционно обсуждаются важные вопросы российской и глобальной повестки.
Стенд "Почты России" на Восточном экономическом форуме.
Стенд "Почты России" на Восточном экономическом форуме.
Особое место занимают дискуссии по вопросам экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.
Особое место занимают дискуссии по вопросам экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.