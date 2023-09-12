Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895724151.html
Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском
Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском - РИА Новости, 12.09.2023
Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском
Английская и польская речь выявлена в ходе радиоперехвата переговоров ВСУ во время боев в районе населенного пункта Петропавловка на Купянском направлении,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:33
2023-09-12T07:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
киев
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Английская и польская речь выявлена в ходе радиоперехвата переговоров ВСУ во время боев в районе населенного пункта Петропавловка на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Петропавловка в радиоэфире отмечалась польская и английская речь", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что в ходе анализа радиоперехвата можно сделать выводы, что Киев использует отдельные подразделения, состоящие целиком из западных наемников, для усиления украинских войск. В понедельник в пресс-службе Минобороны сообщали, что потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 80 солдат, уничтожены одна гаубица и склад боеприпасов. Кроме того, в минувшие сутки на данном участке фронта был уничтожен склад боеприпасов 103 бригады территориальной обороны в районе Табаевки (Харьковская область). В Минобороны РФ при этом 9 сентября сообщали, что украинские военнослужащие за неделю потеряли до 425 солдат на этом направлении.
https://ria.ru/20230912/poteri-1895718360.html
луганская народная республика
киев
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, киев, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Киев, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском

Марочко: на Купянском направлении в радиоперехватах звучит иностранная речь

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Английская и польская речь выявлена в ходе радиоперехвата переговоров ВСУ во время боев в районе населенного пункта Петропавловка на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Петропавловка в радиоэфире отмечалась польская и английская речь", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что в ходе анализа радиоперехвата можно сделать выводы, что Киев использует отдельные подразделения, состоящие целиком из западных наемников, для усиления украинских войск.
В понедельник в пресс-службе Минобороны сообщали, что потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 80 солдат, уничтожены одна гаубица и склад боеприпасов. Кроме того, в минувшие сутки на данном участке фронта был уничтожен склад боеприпасов 103 бригады территориальной обороны в районе Табаевки (Харьковская область). В Минобороны РФ при этом 9 сентября сообщали, что украинские военнослужащие за неделю потеряли до 425 солдат на этом направлении.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Гагин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
06:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКиевХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала