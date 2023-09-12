https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895724151.html
Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском
Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском - РИА Новости, 12.09.2023
Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском
Английская и польская речь выявлена в ходе радиоперехвата переговоров ВСУ во время боев в районе населенного пункта Петропавловка на Купянском направлении,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:33
2023-09-12T07:33
2023-09-12T07:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
киев
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Английская и польская речь выявлена в ходе радиоперехвата переговоров ВСУ во время боев в районе населенного пункта Петропавловка на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Петропавловка в радиоэфире отмечалась польская и английская речь", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что в ходе анализа радиоперехвата можно сделать выводы, что Киев использует отдельные подразделения, состоящие целиком из западных наемников, для усиления украинских войск. В понедельник в пресс-службе Минобороны сообщали, что потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 80 солдат, уничтожены одна гаубица и склад боеприпасов. Кроме того, в минувшие сутки на данном участке фронта был уничтожен склад боеприпасов 103 бригады территориальной обороны в районе Табаевки (Харьковская область). В Минобороны РФ при этом 9 сентября сообщали, что украинские военнослужащие за неделю потеряли до 425 солдат на этом направлении.
https://ria.ru/20230912/poteri-1895718360.html
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луганская народная республика, киев, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Киев, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском
Марочко: на Купянском направлении в радиоперехватах звучит иностранная речь