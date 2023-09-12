https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895724151.html

Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском

Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском - РИА Новости, 12.09.2023

Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском

Английская и польская речь выявлена в ходе радиоперехвата переговоров ВСУ во время боев в районе населенного пункта Петропавловка на Купянском направлении,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:33

2023-09-12T07:33

2023-09-12T07:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

киев

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Английская и польская речь выявлена в ходе радиоперехвата переговоров ВСУ во время боев в районе населенного пункта Петропавловка на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Петропавловка в радиоэфире отмечалась польская и английская речь", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что в ходе анализа радиоперехвата можно сделать выводы, что Киев использует отдельные подразделения, состоящие целиком из западных наемников, для усиления украинских войск. В понедельник в пресс-службе Минобороны сообщали, что потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 80 солдат, уничтожены одна гаубица и склад боеприпасов. Кроме того, в минувшие сутки на данном участке фронта был уничтожен склад боеприпасов 103 бригады территориальной обороны в районе Табаевки (Харьковская область). В Минобороны РФ при этом 9 сентября сообщали, что украинские военнослужащие за неделю потеряли до 425 солдат на этом направлении.

https://ria.ru/20230912/poteri-1895718360.html

луганская народная республика

киев

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луганская народная республика, киев, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность