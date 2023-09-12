https://ria.ru/20230912/seul-1895716299.html

Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ

Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023

Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин выразил надежду, что отношения России и КНДР будут развиваться так, чтобы вносить вклад в "мир и стабильность", и с исполнением... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:53

2023-09-12T05:53

2023-09-12T05:53

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южная корея

сеул

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ким чен ын

оон

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин выразил надежду, что отношения России и КНДР будут развиваться так, чтобы вносить вклад в "мир и стабильность", и с исполнением всех резолюций Совета Безопасности ООН, передает агентство Рёнхап. Как сообщили ранее СМИ КНДР, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина посетит РФ, проведет встречу с главой РФ. "Правительство сейчас рассматривает возможные ответные меры", - заявил Пак Чин на вопрос репортера касательно возможности обсуждения Россией и КНДР сделок с оружием в ходе визита Ким Чен Ына в РФ. Пак Чин также повторил позицию Южной Кореи о том, что страны-члены Совета Безопасности ООН должны придерживаться выполнения всех резолюций СБ ООН. "Я надеюсь, что отношения России и Северной Кореи также будут развиваться при выполнении всех резолюций в направлении, вносящем вклад в мир и стабильность", - заявил министр.

https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891398760.html

https://ria.ru/20230912/informatsiya-1895712161.html

россия

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

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в мире, россия, южная корея, сеул, владимир путин, ким чен ын, оон, кндр (северная корея)