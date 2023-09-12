Рейтинг@Mail.ru
Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:53 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/seul-1895716299.html
Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ
Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023
Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ
Глава МИД Южной Кореи Пак Чин выразил надежду, что отношения России и КНДР будут развиваться так, чтобы вносить вклад в "мир и стабильность", и с исполнением... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:53
2023-09-12T05:53
в мире
россия
южная корея
сеул
владимир путин
ким чен ын
оон
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151278/93/1512789351_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_2947d70205e8c098b39d1097b438be8e.jpg
СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин выразил надежду, что отношения России и КНДР будут развиваться так, чтобы вносить вклад в "мир и стабильность", и с исполнением всех резолюций Совета Безопасности ООН, передает агентство Рёнхап. Как сообщили ранее СМИ КНДР, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина посетит РФ, проведет встречу с главой РФ. "Правительство сейчас рассматривает возможные ответные меры", - заявил Пак Чин на вопрос репортера касательно возможности обсуждения Россией и КНДР сделок с оружием в ходе визита Ким Чен Ына в РФ. Пак Чин также повторил позицию Южной Кореи о том, что страны-члены Совета Безопасности ООН должны придерживаться выполнения всех резолюций СБ ООН. "Я надеюсь, что отношения России и Северной Кореи также будут развиваться при выполнении всех резолюций в направлении, вносящем вклад в мир и стабильность", - заявил министр.
https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891398760.html
https://ria.ru/20230912/informatsiya-1895712161.html
россия
южная корея
сеул
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151278/93/1512789351_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_253c37a26e96f7dbac0be6a22bcd9a94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, южная корея, сеул, владимир путин, ким чен ын, оон, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Южная Корея, Сеул, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ООН, КНДР (Северная Корея)
Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ

Рёнхап: Сеул надеется, что отношения России и КНДР будут способствовать миру

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин выразил надежду, что отношения России и КНДР будут развиваться так, чтобы вносить вклад в "мир и стабильность", и с исполнением всех резолюций Совета Безопасности ООН, передает агентство Рёнхап.
Как сообщили ранее СМИ КНДР, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина посетит РФ, проведет встречу с главой РФ.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
СМИ: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие
21 августа, 21:45
"Правительство сейчас рассматривает возможные ответные меры", - заявил Пак Чин на вопрос репортера касательно возможности обсуждения Россией и КНДР сделок с оружием в ходе визита Ким Чен Ына в РФ.
Пак Чин также повторил позицию Южной Кореи о том, что страны-члены Совета Безопасности ООН должны придерживаться выполнения всех резолюций СБ ООН.
"Я надеюсь, что отношения России и Северной Кореи также будут развиваться при выполнении всех резолюций в направлении, вносящем вклад в мир и стабильность", - заявил министр.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В МИД заявили, что могут проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына
04:48
 
В миреРоссияЮжная КореяСеулВладимир ПутинКим Чен ЫнООНКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала