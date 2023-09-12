https://ria.ru/20230912/seul-1895716299.html
Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ
Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023
Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ
Глава МИД Южной Кореи Пак Чин выразил надежду, что отношения России и КНДР будут развиваться так, чтобы вносить вклад в "мир и стабильность", и с исполнением... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:53
2023-09-12T05:53
2023-09-12T05:53
в мире
россия
южная корея
сеул
владимир путин
ким чен ын
оон
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151278/93/1512789351_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_2947d70205e8c098b39d1097b438be8e.jpg
СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин выразил надежду, что отношения России и КНДР будут развиваться так, чтобы вносить вклад в "мир и стабильность", и с исполнением всех резолюций Совета Безопасности ООН, передает агентство Рёнхап. Как сообщили ранее СМИ КНДР, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина посетит РФ, проведет встречу с главой РФ. "Правительство сейчас рассматривает возможные ответные меры", - заявил Пак Чин на вопрос репортера касательно возможности обсуждения Россией и КНДР сделок с оружием в ходе визита Ким Чен Ына в РФ. Пак Чин также повторил позицию Южной Кореи о том, что страны-члены Совета Безопасности ООН должны придерживаться выполнения всех резолюций СБ ООН. "Я надеюсь, что отношения России и Северной Кореи также будут развиваться при выполнении всех резолюций в направлении, вносящем вклад в мир и стабильность", - заявил министр.
https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891398760.html
https://ria.ru/20230912/informatsiya-1895712161.html
россия
южная корея
сеул
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151278/93/1512789351_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_253c37a26e96f7dbac0be6a22bcd9a94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, южная корея, сеул, владимир путин, ким чен ын, оон, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Южная Корея, Сеул, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ООН, КНДР (Северная Корея)
Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ
Рёнхап: Сеул надеется, что отношения России и КНДР будут способствовать миру
СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин выразил надежду, что отношения России и КНДР будут развиваться так, чтобы вносить вклад в "мир и стабильность", и с исполнением всех резолюций Совета Безопасности ООН, передает агентство Рёнхап.
Как сообщили ранее СМИ КНДР, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
по приглашению президента России Владимира Путина
посетит РФ, проведет встречу с главой РФ.
СМИ: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие
"Правительство сейчас рассматривает возможные ответные меры", - заявил Пак Чин на вопрос репортера касательно возможности обсуждения Россией и КНДР сделок с оружием в ходе визита Ким Чен Ына в РФ.
Пак Чин также повторил позицию Южной Кореи о том, что страны-члены Совета Безопасности ООН должны придерживаться выполнения всех резолюций СБ ООН.
"Я надеюсь, что отношения России и Северной Кореи также будут развиваться при выполнении всех резолюций в направлении, вносящем вклад в мир и стабильность", - заявил министр.
В МИД заявили, что могут проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына