https://ria.ru/20230912/servisy-1895718638.html

"Аэрофлот" и "Яковлев" планируют создавать отечественные сервисы

"Аэрофлот" и "Яковлев" планируют создавать отечественные сервисы - РИА Новости, 12.09.2023

"Аэрофлот" и "Яковлев" планируют создавать отечественные сервисы

"Аэрофлот" и ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") планируют создавать отечественные сервисы и цифровые решения для повышения эффективности... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:24

2023-09-12T06:24

2023-09-12T06:24

экономика

технологии

владивосток

андрей богинский

денис мантуров

аэрофлот

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" и ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") планируют создавать отечественные сервисы и цифровые решения для повышения эффективности эксплуатации российских самолетов и автоматизации процесса их техобслуживания в рамках соглашения, подписанного на ВЭФ, сообщает ПАО "Яковлев". Документ подписали генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский. "Стороны выразили намерение организовать обмен информацией относительно продуктов и сервисов цифровой трансформации, делиться опытом импортозамещения программных продуктов и развития отечественных технологий... Также планируется совместная работа над созданием отечественных сервисов и цифровых решений для повышения эффективности эксплуатации российских самолетов и автоматизации процесса их технического обслуживания", - говорится в сообщении. В частности, компании намерены совместно применять специальное программное обеспечение для обработки полетной информации с бортовых регистраторов, включающее функции ведения статистики и тренд-анализа данных. Кроме того, отдельное внимание в соглашении уделено повышению комфорта пассажиров ПАО "Аэрофлот" за счет интеграции в состав воздушных судов бортовых систем развлечения, в том числе систем спутниковой связи. В качестве перспективных направлений сотрудничества компаний обозначены проекты цифровой трансформации, подготовка кадров в области информационных технологий, а также разработка совместных программ обучения и развития персонала. "Импортозамещение в сфере информационных технологий – одна из приоритетных задач нашей компании. Российские ИТ-специалисты всегда демонстрировали свой профессионализм и обладают необходимым уровнем компетенций для создания современных цифровых продуктов для гражданской авиации. Уверен, что сотрудничество с ПАО "Яковлев" позволит нам внедрить ИТ-решения, которые будут способствовать развитию "Аэрофлота" и всей авиационной отрасли", - сказал Александровский, слова которого приводятся в релизе. В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. На условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214. Общая сумма твердых контрактов превысит 1 триллион рублей. Позднее, в январе 2023 года, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ОАК поставит "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах 63 самолета - 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11 Ту-214. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/samolety-1895471000.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, владивосток, андрей богинский, денис мантуров, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, вэф-2023