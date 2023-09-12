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"Аэрофлот" и "Яковлев" планируют создавать отечественные сервисы - РИА Новости, 12.09.2023
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06:24 12.09.2023
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"Аэрофлот" и "Яковлев" планируют создавать отечественные сервисы
"Аэрофлот" и "Яковлев" планируют создавать отечественные сервисы - РИА Новости, 12.09.2023
"Аэрофлот" и "Яковлев" планируют создавать отечественные сервисы
"Аэрофлот" и ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") планируют создавать отечественные сервисы и цифровые решения для повышения эффективности... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:24
2023-09-12T06:24
экономика
технологии
владивосток
андрей богинский
денис мантуров
аэрофлот
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" и ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") планируют создавать отечественные сервисы и цифровые решения для повышения эффективности эксплуатации российских самолетов и автоматизации процесса их техобслуживания в рамках соглашения, подписанного на ВЭФ, сообщает ПАО "Яковлев". Документ подписали генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский. "Стороны выразили намерение организовать обмен информацией относительно продуктов и сервисов цифровой трансформации, делиться опытом импортозамещения программных продуктов и развития отечественных технологий... Также планируется совместная работа над созданием отечественных сервисов и цифровых решений для повышения эффективности эксплуатации российских самолетов и автоматизации процесса их технического обслуживания", - говорится в сообщении. В частности, компании намерены совместно применять специальное программное обеспечение для обработки полетной информации с бортовых регистраторов, включающее функции ведения статистики и тренд-анализа данных. Кроме того, отдельное внимание в соглашении уделено повышению комфорта пассажиров ПАО "Аэрофлот" за счет интеграции в состав воздушных судов бортовых систем развлечения, в том числе систем спутниковой связи. В качестве перспективных направлений сотрудничества компаний обозначены проекты цифровой трансформации, подготовка кадров в области информационных технологий, а также разработка совместных программ обучения и развития персонала. "Импортозамещение в сфере информационных технологий – одна из приоритетных задач нашей компании. Российские ИТ-специалисты всегда демонстрировали свой профессионализм и обладают необходимым уровнем компетенций для создания современных цифровых продуктов для гражданской авиации. Уверен, что сотрудничество с ПАО "Яковлев" позволит нам внедрить ИТ-решения, которые будут способствовать развитию "Аэрофлота" и всей авиационной отрасли", - сказал Александровский, слова которого приводятся в релизе. В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. На условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214. Общая сумма твердых контрактов превысит 1 триллион рублей. Позднее, в январе 2023 года, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ОАК поставит "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах 63 самолета - 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11 Ту-214. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, технологии, владивосток, андрей богинский, денис мантуров, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, вэф-2023
Экономика, Технологии, Владивосток, Андрей Богинский, Денис Мантуров, Аэрофлот, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, ВЭФ-2023
"Аэрофлот" и "Яковлев" планируют создавать отечественные сервисы

"Аэрофлот" и "Яковлев" будут создавать отечественные сервисы и цифровые решения

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" и ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") планируют создавать отечественные сервисы и цифровые решения для повышения эффективности эксплуатации российских самолетов и автоматизации процесса их техобслуживания в рамках соглашения, подписанного на ВЭФ, сообщает ПАО "Яковлев".
Документ подписали генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский.
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Росатом" и "Аэрофлот" заключили меморандум о сотрудничестве
Вчера, 08:30
"Стороны выразили намерение организовать обмен информацией относительно продуктов и сервисов цифровой трансформации, делиться опытом импортозамещения программных продуктов и развития отечественных технологий... Также планируется совместная работа над созданием отечественных сервисов и цифровых решений для повышения эффективности эксплуатации российских самолетов и автоматизации процесса их технического обслуживания", - говорится в сообщении.
В частности, компании намерены совместно применять специальное программное обеспечение для обработки полетной информации с бортовых регистраторов, включающее функции ведения статистики и тренд-анализа данных. Кроме того, отдельное внимание в соглашении уделено повышению комфорта пассажиров ПАО "Аэрофлот" за счет интеграции в состав воздушных судов бортовых систем развлечения, в том числе систем спутниковой связи.
В качестве перспективных направлений сотрудничества компаний обозначены проекты цифровой трансформации, подготовка кадров в области информационных технологий, а также разработка совместных программ обучения и развития персонала.
«
"Импортозамещение в сфере информационных технологий – одна из приоритетных задач нашей компании. Российские ИТ-специалисты всегда демонстрировали свой профессионализм и обладают необходимым уровнем компетенций для создания современных цифровых продуктов для гражданской авиации. Уверен, что сотрудничество с ПАО "Яковлев" позволит нам внедрить ИТ-решения, которые будут способствовать развитию "Аэрофлота" и всей авиационной отрасли", - сказал Александровский, слова которого приводятся в релизе.
В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. На условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214. Общая сумма твердых контрактов превысит 1 триллион рублей. Позднее, в январе 2023 года, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ОАК поставит "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах 63 самолета - 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11 Ту-214.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум — 2023. День второй
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проводится уже в восьмой раз.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум проводится уже в восьмой раз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

Участники на стенде ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Стенд РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Ее сессии разделены на шесть тематических блоков.

Панельная дискуссия Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста

Ее сессии разделены на шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

Стенд авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

Стенд Минприроды России на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.

Руслан Давыдов временно исполняющим обязанности главы Федеральной таможенной службы

Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".

ВЭФ-2023. Панельная дискуссия Евразийский агроэкспресс: новые возможности для торговли в АТР

Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".

Подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта РФ и АО РЭЦ

Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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18 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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19 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.

Стенд инвестиционной компании Интеррос на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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20 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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21 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Оно состоится 12 сентября.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Оно состоится 12 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
22 из 22

В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 22

Форум проводится уже в восьмой раз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 22

Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 22

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 22

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 22

В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 22

Ее сессии разделены на шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 22

Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 22

Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 22

Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 22

Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 22

Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 22

В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 22

Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 22

Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 22

Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 22

Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 22

Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 22

Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
19 из 22

Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
20 из 22

Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
21 из 22

Оно состоится 12 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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22 из 22
 
ЭкономикаТехнологииВладивостокАндрей БогинскийДенис МантуровАэрофлотОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехВЭФ-2023
 
 
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