https://ria.ru/20230912/sdelka-1895717402.html

Турция хочет обсудить зерновую сделку с ООН и Россией, сообщил источник

Турция хочет обсудить зерновую сделку с ООН и Россией, сообщил источник - РИА Новости, 12.09.2023

Турция хочет обсудить зерновую сделку с ООН и Россией, сообщил источник

Турецкая сторона после новых предложений для России по зерновой сделке намерена предложить обсудить их на техническом уровне в Стамбуле с участием делегаций РФ... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:04

2023-09-12T06:04

2023-09-12T06:04

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

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зерновая сделка

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АНКАРА, 12 сен - РИА Новости. Турецкая сторона после новых предложений для России по зерновой сделке намерена предложить обсудить их на техническом уровне в Стамбуле с участием делегаций РФ и ООН, сообщил РИА Новости источник, участвующий в турецкой делегации по техническим переговорам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что страна попросит ООН направить России еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования. "Да, об этом предложении (о намерении организовать встречу в Стамбуле - ред.) я ранее вам сообщал. Мы очень хотим обсудить детали всех имеющихся на руках предложений, в том числе новых (предложений), которые мы сейчас разрабатываем вместе с ООН, на техническом уровне в Стамбуле, с участием российской делегации", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится предложение турецкой стороны об организации встречи по зерновой сделки в Стамбуле. По его словам, говорить о предполагаемых сроках этой встречи пока рано. "Мы (турецкая сторона) сначала совместно с ООН должны определить, какие предложения мы представим российской стороне, узнать позицию российской стороны по этим предложениям, а уже потом подготовить эту встречу на основе имеющихся конкретных предложений. Сейчас говорить о какой-либо дате преждевременно", - подчеркнул он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230911/erdogan-1895595350.html

https://ria.ru/20230911/udobreniya-1895594084.html

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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, зерновая сделка