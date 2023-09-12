Сбербанк вскоре запустит сервис для защиты от мошенников в мессенджерах
В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.
В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.
Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.
Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.
В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.
В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.
Ее сессии разделены на шесть тематических блоков.
Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.
Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.
Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.
Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.
Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.
Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.
Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.
Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.
В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.
В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.
Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.
Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.
Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.
Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.
Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".
Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".
Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".
Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".
Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.
Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.
Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.
Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.
Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.
Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.
В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.
Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.
В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.
Ее сессии разделены на шесть тематических блоков.
Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.
Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.
Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.
Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.
В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.
Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.
Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.
Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".
Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".
Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.
Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.
Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.