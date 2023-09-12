https://ria.ru/20230912/sberbank-1895711896.html

Сбербанк вскоре запустит сервис для защиты от мошенников

Сбербанк вскоре запустит сервис для защиты от мошенников - РИА Новости, 12.09.2023

Сбербанк вскоре запустит сервис для защиты от мошенников

Мошенничество в мессенджерах в настоящее время развивается, поэтому Сбербанк решил разработать продукт для защиты клиентов от таких злоумышленников и в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:46

2023-09-12T04:46

2023-09-12T04:46

экономика

владивосток

технологии

станислав кузнецов

сбербанк россии

сбер

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Мошенничество в мессенджерах в настоящее время развивается, поэтому Сбербанк решил разработать продукт для защиты клиентов от таких злоумышленников и в ближайшие недели запустит его, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Мы у себя в "Сбере" разработали продукт, который в ближайшие недели будет запущен, чтобы защищать наших клиентов", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Кузнецов добавил, что мошенники научились отправлять в мессенджерах "псевдосообщения", используя простые поводы, чаще всего голосования за участников конкурсов. При этом если выполнить инструкции, то на гаджет загружается зловредный вирус, а вся информация с него перекачивается мошенникам. Мошенники используют эту информацию по-разному, часто для вымогания средств. "Этот вид мошенничества, к сожалению, развивается в настоящее время", - заключил Кузнецов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

владивосток

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экономика, владивосток, технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023