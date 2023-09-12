Пассажирка севшего в поле самолета написала на талоне послание детям

Пассажирка севшего в поле самолета написала на посадочном талоне послание детям
Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.
Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.
На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.
На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.
Никто серьезно не пострадал.
Никто серьезно не пострадал.
Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.
Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.
Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.
Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.
Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.
Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.
На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.
Никто серьезно не пострадал.
Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.
Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.
Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.