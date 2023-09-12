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Пассажирка севшего в поле самолета написала на талоне послание детям - РИА Новости, 12.09.2023
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15:03 12.09.2023 (обновлено: 16:54 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895852104.html
Пассажирка севшего в поле самолета написала на талоне послание детям
Пассажирка севшего в поле самолета написала на талоне послание детям - РИА Новости, 12.09.2023
Пассажирка севшего в поле самолета написала на талоне послание детям
Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Марина Варенкова рассказала, что еще в полете, перед посадкой, написала на обратной стороне... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:03
2023-09-12T16:54
омск
убинский район
новосибирск
сергей скуратов
уральские авиалинии
airbus a320
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Марина Варенкова рассказала, что еще в полете, перед посадкой, написала на обратной стороне посадочного талона послание для своих детей на случай, если самолет разобьется. Женщина показала посадочный талон, который был вложен в ее паспорт, на обратной стороне написано: "Дети, я люблю вас". "Чтобы в случае чего, мало ли, опознали… Это я писала в последний момент…" - рассказала пассажирка журналистам. На вокзале в Омске, куда привезли пассажиров самолета, женщину встретила дочь с цветами. Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться". Из Убинского района большую часть пассажиров отправили поездом в Омск. Около 17.15 по местному времени (14.15 мск) поезд прибыл.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895718547.html
омск
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РИА Новости
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омск, убинский район, новосибирск, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Омск, Убинский район, Новосибирск, Сергей Скуратов, Уральские авиалинии, Airbus A320, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Пассажирка севшего в поле самолета написала на талоне послание детям

Пассажирка севшего в поле самолета написала на посадочном талоне послание детям

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Марина Варенкова рассказала, что еще в полете, перед посадкой, написала на обратной стороне посадочного талона послание для своих детей на случай, если самолет разобьется.
Женщина показала посадочный талон, который был вложен в ее паспорт, на обратной стороне написано: "Дети, я люблю вас".
Аварийная посадка Airbus A320 на поле в Новосибирской области
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Он направлялся из Сочи в Омск.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

Деталь самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Всех успешно эвакуировали.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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4 из 10
© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области | Перейти в медиабанк

Никто серьезно не пострадал.

Члены экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании Уральские авиалинии на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 10

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 10

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Чтобы в случае чего, мало ли, опознали… Это я писала в последний момент…" - рассказала пассажирка журналистам.
На вокзале в Омске, куда привезли пассажиров самолета, женщину встретила дочь с цветами.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
Из Убинского района большую часть пассажиров отправили поездом в Омск. Около 17.15 по местному времени (14.15 мск) поезд прибыл.
Аварийная посадка рейса Сочи — Омск
В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку
06:21
 
ОмскУбинский районНовосибирскСергей СкуратовУральские авиалинииAirbus A320Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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