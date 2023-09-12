https://ria.ru/20230912/samolet-1895852104.html

Пассажирка севшего в поле самолета написала на талоне послание детям

Пассажирка севшего в поле самолета написала на талоне послание детям - РИА Новости, 12.09.2023

Пассажирка севшего в поле самолета написала на талоне послание детям

Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Марина Варенкова рассказала, что еще в полете, перед посадкой, написала на обратной стороне... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:03

2023-09-12T15:03

2023-09-12T16:54

омск

убинский район

новосибирск

сергей скуратов

уральские авиалинии

airbus a320

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895788120_0:177:1248:878_1920x0_80_0_0_775e208dd39a632fd55feb4f72f12513.jpg

ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Марина Варенкова рассказала, что еще в полете, перед посадкой, написала на обратной стороне посадочного талона послание для своих детей на случай, если самолет разобьется. Женщина показала посадочный талон, который был вложен в ее паспорт, на обратной стороне написано: "Дети, я люблю вас". "Чтобы в случае чего, мало ли, опознали… Это я писала в последний момент…" - рассказала пассажирка журналистам. На вокзале в Омске, куда привезли пассажиров самолета, женщину встретила дочь с цветами. Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться". Из Убинского района большую часть пассажиров отправили поездом в Омск. Около 17.15 по местному времени (14.15 мск) поезд прибыл.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895718547.html

омск

убинский район

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омск, убинский район, новосибирск, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области