https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле - РИА Новости, 12.09.2023
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле
Экипаж "Уральских авиалиний" во вторник посадил в поле самолет вблизи Новосибирска: за несколько лет это уже второй подобный случай удачной посадки борта этой... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:56
2023-09-12T08:56
2023-09-12T12:15
происшествия
уральские авиалинии
дамир юсупов
новосибирская область
омск
сочи
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипаж "Уральских авиалиний" во вторник посадил в поле самолет вблизи Новосибирска: за несколько лет это уже второй подобный случай удачной посадки борта этой же авиакомпании и тоже в поле. Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 летел из Сочи в Омск. По данным экипажа, на которые ссылается Росавиация, на борту было 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Сообщалось, что борт не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Экипаж сажал самолет на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 километров до Новосибирска). Все находившиеся на борту эвакуировались. Никто не пострадал, но на всякий случай их осматривают медики. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что самолет совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности и не горел. Однако на первых появившихся видео чуть выше правого крыла видны темные следы, как от горения. Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры ближайшего населенного пункта. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации, в район ЧП направлены автобусы. Причины случившегося ведомства официально пока не называют. Экстренные службы сообщили РИА Новости, что предварительной причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы в полете. Прокуратура сообщила, что проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Кто был в составе экипажа, посадившего самолет в поле во вторник, официально авиакомпания и ведомства не называют. Первое чудо Первый случай, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
https://ria.ru/20230912/posadka-1895726243.html
https://ria.ru/20230912/samolet-1895730174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уральские авиалинии, дамир юсупов, новосибирская область, омск, сочи, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Уральские авиалинии, Дамир Юсупов, Новосибирская область, Омск, Сочи, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле
Экипаж, экстренно посадивший борт под Новосибирском, совершил второе чудо в поле
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипаж "Уральских авиалиний" во вторник посадил в поле самолет вблизи Новосибирска: за несколько лет это уже второй подобный случай удачной посадки борта этой же авиакомпании и тоже в поле.
Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 летел из Сочи в Омск. По данным экипажа, на которые ссылается Росавиация, на борту было 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Сообщалось, что борт не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту.
Самолет мог сесть под Новосибирском из-за отказа гидросистемы
Экипаж сажал самолет на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 километров до Новосибирска). Все находившиеся на борту эвакуировались. Никто не пострадал, но на всякий случай их осматривают медики.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что самолет совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности и не горел. Однако на первых появившихся видео чуть выше правого крыла видны темные следы, как от горения.
Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры ближайшего населенного пункта. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации, в район ЧП направлены автобусы.
Причины случившегося ведомства официально пока не называют. Экстренные службы сообщили РИА Новости, что предварительной причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы в полете. Прокуратура сообщила, что проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Кто был в составе экипажа, посадившего самолет в поле во вторник, официально авиакомпания и ведомства не называют.
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском
Первый случай, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.
В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
"Чудо в кукурузном поле": Airbus A321 после аварийной посадки
Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.
1 из 8
После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.
2 из 8
Это привело к сбоям в работе двигателей.
3 из 8
Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.
4 из 8
Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.
5 из 8
Самолет было решено утилизировать.
6 из 8
Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.
7 из 8
Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.
8 из 8
Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.
1 из 8
После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.
2 из 8
Это привело к сбоям в работе двигателей.
3 из 8
Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.
4 из 8
Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.
5 из 8
Самолет было решено утилизировать.
6 из 8
Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.
7 из 8
Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.
8 из 8