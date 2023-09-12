https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html

Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле

Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле - РИА Новости, 12.09.2023

Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле

Экипаж "Уральских авиалиний" во вторник посадил в поле самолет вблизи Новосибирска: за несколько лет это уже второй подобный случай удачной посадки борта этой... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:56

2023-09-12T08:56

2023-09-12T12:15

происшествия

уральские авиалинии

дамир юсупов

новосибирская область

омск

сочи

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипаж "Уральских авиалиний" во вторник посадил в поле самолет вблизи Новосибирска: за несколько лет это уже второй подобный случай удачной посадки борта этой же авиакомпании и тоже в поле. Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 летел из Сочи в Омск. По данным экипажа, на которые ссылается Росавиация, на борту было 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Сообщалось, что борт не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Экипаж сажал самолет на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 километров до Новосибирска). Все находившиеся на борту эвакуировались. Никто не пострадал, но на всякий случай их осматривают медики. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что самолет совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности и не горел. Однако на первых появившихся видео чуть выше правого крыла видны темные следы, как от горения. Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры ближайшего населенного пункта. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации, в район ЧП направлены автобусы. Причины случившегося ведомства официально пока не называют. Экстренные службы сообщили РИА Новости, что предварительной причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы в полете. Прокуратура сообщила, что проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Кто был в составе экипажа, посадившего самолет в поле во вторник, официально авиакомпания и ведомства не называют. Первое чудо Первый случай, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

https://ria.ru/20230912/posadka-1895726243.html

https://ria.ru/20230912/samolet-1895730174.html

новосибирская область

омск

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уральские авиалинии, дамир юсупов, новосибирская область, омск, сочи, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области