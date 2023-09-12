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Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле - РИА Новости, 12.09.2023
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08:56 12.09.2023 (обновлено: 12:15 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле - РИА Новости, 12.09.2023
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле
Экипаж "Уральских авиалиний" во вторник посадил в поле самолет вблизи Новосибирска: за несколько лет это уже второй подобный случай удачной посадки борта этой... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:56
2023-09-12T12:15
происшествия
уральские авиалинии
дамир юсупов
новосибирская область
омск
сочи
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипаж "Уральских авиалиний" во вторник посадил в поле самолет вблизи Новосибирска: за несколько лет это уже второй подобный случай удачной посадки борта этой же авиакомпании и тоже в поле. Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 летел из Сочи в Омск. По данным экипажа, на которые ссылается Росавиация, на борту было 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Сообщалось, что борт не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Экипаж сажал самолет на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 километров до Новосибирска). Все находившиеся на борту эвакуировались. Никто не пострадал, но на всякий случай их осматривают медики. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что самолет совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности и не горел. Однако на первых появившихся видео чуть выше правого крыла видны темные следы, как от горения. Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры ближайшего населенного пункта. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации, в район ЧП направлены автобусы. Причины случившегося ведомства официально пока не называют. Экстренные службы сообщили РИА Новости, что предварительной причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы в полете. Прокуратура сообщила, что проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Кто был в составе экипажа, посадившего самолет в поле во вторник, официально авиакомпания и ведомства не называют. Первое чудо Первый случай, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
https://ria.ru/20230912/posadka-1895726243.html
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происшествия, уральские авиалинии, дамир юсупов, новосибирская область, омск, сочи, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Уральские авиалинии, Дамир Юсупов, Новосибирская область, Омск, Сочи, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле

Экипаж, экстренно посадивший борт под Новосибирском, совершил второе чудо в поле

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипаж "Уральских авиалиний" во вторник посадил в поле самолет вблизи Новосибирска: за несколько лет это уже второй подобный случай удачной посадки борта этой же авиакомпании и тоже в поле.
Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 летел из Сочи в Омск. По данным экипажа, на которые ссылается Росавиация, на борту было 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Сообщалось, что борт не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту.
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
Самолет мог сесть под Новосибирском из-за отказа гидросистемы
07:48
Экипаж сажал самолет на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 километров до Новосибирска). Все находившиеся на борту эвакуировались. Никто не пострадал, но на всякий случай их осматривают медики.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что самолет совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности и не горел. Однако на первых появившихся видео чуть выше правого крыла видны темные следы, как от горения.
Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры ближайшего населенного пункта. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации, в район ЧП направлены автобусы.
Причины случившегося ведомства официально пока не называют. Экстренные службы сообщили РИА Новости, что предварительной причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы в полете. Прокуратура сообщила, что проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Кто был в составе экипажа, посадившего самолет в поле во вторник, официально авиакомпания и ведомства не называют.
Кадры с места экстренной посадки самолета в поле
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском
08:16

Первое чудо

Первый случай, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.
В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
"Чудо в кукурузном поле": Airbus A321 после аварийной посадки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области.

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Это привело к сбоям в работе двигателей.

Крыло самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего 15 августа в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области успешную экстренную посадку после попадания в двигатели птиц

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Самолет было решено утилизировать.

Работы по эвакуации самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии с места происшествия в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 8
 
ПроисшествияУральские авиалинииДамир ЮсуповНовосибирская областьОмскСочиАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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