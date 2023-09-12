https://ria.ru/20230912/rszo-1895834229.html

Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО

Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО - РИА Новости, 12.09.2023

Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО

Минобороны в сводке о ходе спецоперации впервые сообщило об уничтожении 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня Т-122 Sakarya турецкого... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:03

2023-09-12T14:03

2023-09-12T15:09

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минобороны в сводке о ходе спецоперации впервые сообщило об уничтожении 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня Т-122 Sakarya турецкого производства."За сутки на данном (Купянском направлении. — Прим. ред.) уничтожена боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции", — говорится в публикации.Кроме того, за минувшие сутки на Купянском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в районе Новоегоровки, Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области. Всего противник потерял до 25 военных и несколько единиц техники.Южно-Донецкое и Запорожское направленияРоссийские военные отразили три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Работино и Вербового в Запорожской области. Противник потерял:Восточная группировка войск нанесла удар по украинским подразделениям возле Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 140 военных, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Краснолиманское и Донецкое направленияВооруженным силам удалось отбить украинскую атаку южнее Кузьмино в Луганской Народной Республике."Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", — уточнили в министерстве.Пять атак противника в районе Авдеевки, Майорска и западнее Андреевки в ДНР смогли отразить бойцы Южной группировки войск. ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".В Херсонской области российские военные уничтожили до 80 украинских военных и пять автомобилей. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 , а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-30.Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Ураган", а также сбили 41 украинский беспилотник.

https://ria.ru/20230829/neptun-1892892619.html

https://ria.ru/20230912/kontrnastuplenie-1895779738.html

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

россия

харьковская область

запорожская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика