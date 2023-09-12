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Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 12.09.2023 (обновлено: 15:09 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/rszo-1895834229.html
Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО
Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО - РИА Новости, 12.09.2023
Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО
Минобороны в сводке о ходе спецоперации впервые сообщило об уничтожении 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня Т-122 Sakarya турецкого... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:03
2023-09-12T15:09
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
запорожская область
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минобороны в сводке о ходе спецоперации впервые сообщило об уничтожении 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня Т-122 Sakarya турецкого производства."За сутки на данном (Купянском направлении. — Прим. ред.) уничтожена боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции", — говорится в публикации.Кроме того, за минувшие сутки на Купянском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в районе Новоегоровки, Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области. Всего противник потерял до 25 военных и несколько единиц техники.Южно-Донецкое и Запорожское направленияРоссийские военные отразили три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Работино и Вербового в Запорожской области. Противник потерял:Восточная группировка войск нанесла удар по украинским подразделениям возле Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 140 военных, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Краснолиманское и Донецкое направленияВооруженным силам удалось отбить украинскую атаку южнее Кузьмино в Луганской Народной Республике."Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", — уточнили в министерстве.Пять атак противника в районе Авдеевки, Майорска и западнее Андреевки в ДНР смогли отразить бойцы Южной группировки войск. ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".В Херсонской области российские военные уничтожили до 80 украинских военных и пять автомобилей. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 , а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-30.Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Ураган", а также сбили 41 украинский беспилотник.
https://ria.ru/20230829/neptun-1892892619.html
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россия
харьковская область
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО

ВС России уничтожили боевую машину РСЗО T-122 Sakarya турецкого производства

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета
Военнослужащий зенитного расчета - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минобороны в сводке о ходе спецоперации впервые сообщило об уничтожении 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня Т-122 Sakarya турецкого производства.
"За сутки на данном (Купянском направлении. — Прим. ред.) уничтожена боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции", — говорится в публикации.
© Фото : Roketsan Missiles IndustriesТурецкая РСЗО T-122
Турецкая РСЗО T-122 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : Roketsan Missiles Industries
Турецкая РСЗО T-122. Архивное фото

РСЗО Т-122 Sakarya выпускает турецкое предприятие Roketsan Missiles Industries Inc с 1995 года. Фактически речь идет об аналоге советской и российской системы "Град". Дальность поражения системы — до 40 километров, может вести огонь кассетными боеприпасами, а также всей номенклатурой ракет для "Градов". Этим в том числе объясняется распространение Sakarya на постсоветском пространстве — эта система, помимо Украины, стоит на вооружении Азербайджана и Казахстана.

Кроме того, за минувшие сутки на Купянском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в районе Новоегоровки, Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области. Всего противник потерял до 25 военных и несколько единиц техники.
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Южно-Донецкое и Запорожское направления

Российские военные отразили три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Работино и Вербового в Запорожской области. Противник потерял:
  • до 35 военнослужащих;
  • танк и три автомобиля;
  • шесть боевых машин пехоты, в том числе три Bradley;
  • гаубицы М777, М-119 и Мста-Б;
  • два орудия Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота".
Восточная группировка войск нанесла удар по украинским подразделениям возле Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 140 военных, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
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Краснолиманское и Донецкое направления

Вооруженным силам удалось отбить украинскую атаку южнее Кузьмино в Луганской Народной Республике.
«
"Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", — уточнили в министерстве.
Пять атак противника в районе Авдеевки, Майорска и западнее Андреевки в ДНР смогли отразить бойцы Южной группировки войск. ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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В Херсонской области российские военные уничтожили до 80 украинских военных и пять автомобилей. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 , а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-30.
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Ураган", а также сбили 41 украинский беспилотник.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:45
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2023Посмотреть
 
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