Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО
ВС России уничтожили боевую машину РСЗО T-122 Sakarya турецкого производства
Военнослужащий зенитного расчета. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минобороны в сводке о ходе спецоперации впервые сообщило об уничтожении 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня Т-122 Sakarya турецкого производства.
"За сутки на данном (Купянском направлении. — Прим. ред.) уничтожена боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции", — говорится в публикации.
Турецкая РСЗО T-122. Архивное фото
РСЗО Т-122 Sakarya выпускает турецкое предприятие Roketsan Missiles Industries Inc с 1995 года. Фактически речь идет об аналоге советской и российской системы "Град". Дальность поражения системы — до 40 километров, может вести огонь кассетными боеприпасами, а также всей номенклатурой ракет для "Градов". Этим в том числе объясняется распространение Sakarya на постсоветском пространстве — эта система, помимо Украины, стоит на вооружении Азербайджана и Казахстана.
Кроме того, за минувшие сутки на Купянском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в районе Новоегоровки, Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области. Всего противник потерял до 25 военных и несколько единиц техники.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
Российские военные отразили три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Работино и Вербового в Запорожской области. Противник потерял:
- до 35 военнослужащих;
- танк и три автомобиля;
- шесть боевых машин пехоты, в том числе три Bradley;
- гаубицы М777, М-119 и Мста-Б;
- два орудия Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота".
Восточная группировка войск нанесла удар по украинским подразделениям возле Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 140 военных, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Краснолиманское и Донецкое направления
Вооруженным силам удалось отбить украинскую атаку южнее Кузьмино в Луганской Народной Республике.
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"Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", — уточнили в министерстве.
Пять атак противника в районе Авдеевки, Майорска и западнее Андреевки в ДНР смогли отразить бойцы Южной группировки войск. ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
В Херсонской области российские военные уничтожили до 80 украинских военных и пять автомобилей. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 , а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-30.
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Ураган", а также сбили 41 украинский беспилотник.