Путин заявил, что Чубайс удрал из России
Путин: побег Чубайса из России может быть связан с финансовой дырой в "Роснано"
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем Анатолий Чубайс удрал и прячется в другой стране, а в "Роснано" идут сложные процессы — там обнаружена большая финансовая дыра.
Экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс опубликовал научную статью в журнале РАН "Вопросы экономики" в качестве независимого исследователя из британского Глазго. Статья вышла под заголовком "Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт".
Экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс опубликовал научную статью в журнале РАН "Вопросы экономики" в качестве независимого исследователя из британского Глазго. Статья вышла под заголовком "Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт".
"Но то, что там Анатолий Борисович зачем-то прячется <…> Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич, где-то живет там. Зачем он это делает, я не понимаю. Что он удрал? Ну там, понимаете, может быть, связано еще с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы ("Роснано". — Прим. ред.), и там большая дыра, огромная дыра финансовая. Да, правда, я сейчас не буду цифры называть — большие цифры", — сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ.
"Но там, слава Богу, нет каких-то уголовных дел, преследований, может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно — я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то. Еще пишет. Но он неглупый человек, я не читал эту статью, может, он что-то дельное написал", — добавил президент России.
Правда, подчеркнул Путин, "судя по всему, такая деятельность во главе компании большой, которая была создана для развития нанотехнологий, во всяком случае с экономической точки зрения, с финансовой, она, похоже, ему явно не удалась".
Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем — спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
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