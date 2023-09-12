https://ria.ru/20230912/rosnano-1895765105.html

Путин заявил, что Чубайс удрал из России

Путин заявил, что Чубайс удрал из России - РИА Новости, 12.09.2023

Путин заявил, что Чубайс удрал из России

Президент Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем Анатолий Чубайс удрал и прячется в другой стране, а в "Роснано" идут сложные процессы — там обнаружена... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:37

2023-09-12T10:37

2023-09-12T15:08

роснано

технологии

россия

анатолий чубайс

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем Анатолий Чубайс удрал и прячется в другой стране, а в "Роснано" идут сложные процессы — там обнаружена большая финансовая дыра.Экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс опубликовал научную статью в журнале РАН "Вопросы экономики" в качестве независимого исследователя из британского Глазго. Статья вышла под заголовком "Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт"."Но то, что там Анатолий Борисович зачем-то прячется <…> Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич, где-то живет там. Зачем он это делает, я не понимаю. Что он удрал? Ну там, понимаете, может быть, связано еще с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы ("Роснано". — Прим. ред.), и там большая дыра, огромная дыра финансовая. Да, правда, я сейчас не буду цифры называть — большие цифры", — сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ."Но там, слава Богу, нет каких-то уголовных дел, преследований, может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно — я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то. Еще пишет. Но он неглупый человек, я не читал эту статью, может, он что-то дельное написал", — добавил президент России.Правда, подчеркнул Путин, "судя по всему, такая деятельность во главе компании большой, которая была создана для развития нанотехнологий, во всяком случае с экономической точки зрения, с финансовой, она, похоже, ему явно не удалась".Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем — спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230424/privatizatsiya-1867341518.html

https://ria.ru/20230315/chubays-1858035792.html

https://ria.ru/20221019/rosnano-1825018094.html

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Путин о Чубайсе: не понимаю, зачем он удрал и прячется в Израиле Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает «на фига» Анатолий Чубайс прячется в Израиле. 2023-09-12T10:37 true PT1M45S

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Кирилл Волков

роснано, технологии, россия, анатолий чубайс, владимир путин, вэф-2023