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РЭЦ и Fesco работают над продвижением бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 12.09.2023
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11:15 12.09.2023 (обновлено: 11:16 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/rets-1895779271.html
РЭЦ и Fesco работают над продвижением бренда "Сделано в России"
РЭЦ и Fesco работают над продвижением бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 12.09.2023
РЭЦ и Fesco работают над продвижением бренда "Сделано в России"
Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco планируют активизировать сотрудничество в области логистики, конгрессно-выставочной деятельности и РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:15
2023-09-12T11:16
экономика
владивосток
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco планируют активизировать сотрудничество в области логистики, конгрессно-выставочной деятельности и продвижения бренда "Сделано в России". Соответствующее соглашение 12 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов."Так, РЭЦ и Fesco договорились оказывать друг другу консультационную, информационную и экспертную поддержку в области конгрессно-выставочной деятельности и разработки комплексных логистических продуктов, а также сотрудничать для продвижения бренда "Сделано в России" (товарного знака Made in Russia)", - сообщает центр.В частности, стороны проработают возможность брендирования "птичкой" (логотипом бренда "Сделано в России" в виде птицы в цветах российского флага) части контейнеров Fesco с российской продукцией, которая отправляется за рубеж."Освоить новые рынки и закрепиться на них - задача, которая требует не только качественно выстроенной логистики, но и хорошей имиджевой поддержки. Как раз эти два направления теперь найдут отражение в нашем сотрудничестве с Fesco - давним партнером РЭЦ, с которым у нас уже есть пул показавших свою эффективность инициатив. В этом году мы запустили совместный "Рыбный шаттл", а также начали сотрудничество с Третьяковской галереей по продвижению креативных индустрий. Теперь же мы объединим усилия для продвижения бренда "Сделано в России", под "зонтиком" которого представлены лучшие экспортеры России", - отметила Никишина."Новое соглашение логично продолжает и расширяет наше сотрудничество с Российским экспортным центром. Уверен, что на основе накопленного опыта и широкой сети активов Fesco вместе с РЭЦ смогут предложить отечественным экспортерам не только оптимальные логистические схемы и наиболее эффективные экспортные сервисы, но и повысят узнаваемость их продукции через бренд "Сделано в России", - подчеркнул Северилов.
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экономика, владивосток, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Владивосток, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Восточный экономический форум (ВЭФ)

РЭЦ и Fesco работают над продвижением бренда "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и Председатель совета директоров, FESCO Андрей Северилов
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и Председатель совета директоров, FESCO Андрей Северилов - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco планируют активизировать сотрудничество в области логистики, конгрессно-выставочной деятельности и продвижения бренда "Сделано в России". Соответствующее соглашение 12 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов.
"Так, РЭЦ и Fesco договорились оказывать друг другу консультационную, информационную и экспертную поддержку в области конгрессно-выставочной деятельности и разработки комплексных логистических продуктов, а также сотрудничать для продвижения бренда "Сделано в России" (товарного знака Made in Russia)", - сообщает центр.
РЭЦ представил новый формат продвижения продукции под брендом Сделано в России совместно с Минспорта, Минвостокразвития и Федерацией гребного спорта - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
РЭЦ представил новый формат продвижения бренда "Сделано в России"
Вчера, 11:12
В частности, стороны проработают возможность брендирования "птичкой" (логотипом бренда "Сделано в России" в виде птицы в цветах российского флага) части контейнеров Fesco с российской продукцией, которая отправляется за рубеж.
"Освоить новые рынки и закрепиться на них - задача, которая требует не только качественно выстроенной логистики, но и хорошей имиджевой поддержки. Как раз эти два направления теперь найдут отражение в нашем сотрудничестве с Fesco - давним партнером РЭЦ, с которым у нас уже есть пул показавших свою эффективность инициатив. В этом году мы запустили совместный "Рыбный шаттл", а также начали сотрудничество с Третьяковской галереей по продвижению креативных индустрий. Теперь же мы объединим усилия для продвижения бренда "Сделано в России", под "зонтиком" которого представлены лучшие экспортеры России", - отметила Никишина.
«
"Новое соглашение логично продолжает и расширяет наше сотрудничество с Российским экспортным центром. Уверен, что на основе накопленного опыта и широкой сети активов Fesco вместе с РЭЦ смогут предложить отечественным экспортерам не только оптимальные логистические схемы и наиболее эффективные экспортные сервисы, но и повысят узнаваемость их продукции через бренд "Сделано в России", - подчеркнул Северилов.
 
ЭкономикаВладивостокРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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