https://ria.ru/20230912/rets-1895779271.html

РЭЦ и Fesco работают над продвижением бренда "Сделано в России"

РЭЦ и Fesco работают над продвижением бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 12.09.2023

РЭЦ и Fesco работают над продвижением бренда "Сделано в России"

Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco планируют активизировать сотрудничество в области логистики, конгрессно-выставочной деятельности и РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:15

2023-09-12T11:15

2023-09-12T11:16

экономика

владивосток

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco планируют активизировать сотрудничество в области логистики, конгрессно-выставочной деятельности и продвижения бренда "Сделано в России". Соответствующее соглашение 12 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов."Так, РЭЦ и Fesco договорились оказывать друг другу консультационную, информационную и экспертную поддержку в области конгрессно-выставочной деятельности и разработки комплексных логистических продуктов, а также сотрудничать для продвижения бренда "Сделано в России" (товарного знака Made in Russia)", - сообщает центр.В частности, стороны проработают возможность брендирования "птичкой" (логотипом бренда "Сделано в России" в виде птицы в цветах российского флага) части контейнеров Fesco с российской продукцией, которая отправляется за рубеж."Освоить новые рынки и закрепиться на них - задача, которая требует не только качественно выстроенной логистики, но и хорошей имиджевой поддержки. Как раз эти два направления теперь найдут отражение в нашем сотрудничестве с Fesco - давним партнером РЭЦ, с которым у нас уже есть пул показавших свою эффективность инициатив. В этом году мы запустили совместный "Рыбный шаттл", а также начали сотрудничество с Третьяковской галереей по продвижению креативных индустрий. Теперь же мы объединим усилия для продвижения бренда "Сделано в России", под "зонтиком" которого представлены лучшие экспортеры России", - отметила Никишина."Новое соглашение логично продолжает и расширяет наше сотрудничество с Российским экспортным центром. Уверен, что на основе накопленного опыта и широкой сети активов Fesco вместе с РЭЦ смогут предложить отечественным экспортерам не только оптимальные логистические схемы и наиболее эффективные экспортные сервисы, но и повысят узнаваемость их продукции через бренд "Сделано в России", - подчеркнул Северилов.

https://ria.ru/20230911/prodvizhenie-1895512811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, владивосток, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), восточный экономический форум (вэф)