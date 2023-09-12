Рейтинг@Mail.ru
Рада рассмотрит проект об увеличении расходов на оборону в сентябре - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/raskhody-1895898299.html
Рада рассмотрит проект об увеличении расходов на оборону в сентябре
Рада рассмотрит проект об увеличении расходов на оборону в сентябре - РИА Новости, 12.09.2023
Рада рассмотрит проект об увеличении расходов на оборону в сентябре
Рассмотрение законопроекта об увеличении расходов на оборонные нужды Украины почти на 303 миллиарда гривен (более чем 8,2 миллиарда долларов) состоится в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:19
2023-09-12T17:19
в мире
украина
рустем умеров
денис шмыгаль
верховная рада украины
вооруженные силы украины
сергей марченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3292ba71f05d9af0ef5990f3604e8af3.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Рассмотрение законопроекта об увеличении расходов на оборонные нужды Украины почти на 303 миллиарда гривен (более чем 8,2 миллиарда долларов) состоится в Верховной раде до конца сентября, большую часть средств "придется занимать", сообщила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Ее слова приводит украинское издание "Экономическая правда".Новый министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на украинские войска - почти в десять раз. "Рада до конца сентября рассмотрит предложенный правительством законопроект об увеличении расходов на оборонные нужды почти на 303 миллиарда гривен (более 8,2 миллиарда долларов)", - сообщила Пидласа. По ее словам, планируется увеличение расходов ВСУ на 195,7 миллиарда гривен (5,3 миллиарда долларов), нацгвардии Украины – на 39,7 миллиарда гривен, Государственной пограничной службы – на 20,4 миллиарда гривен, на 13,2 миллиарда гривен (более 355 миллионов долларов) предлагается увеличить расходы на закупку и модернизацию военной техники. Уточняя источники покрытия, по словам Пидласы, большую часть необходимых средств "придется занимать", речь идет о сумме почти в 299 миллиарда гривен (8,1 миллиарда гривен), из которых около 208 миллиардов гривен - на внутреннем рынке. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1,296 триллиона гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в три миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда.
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895862832.html
https://ria.ru/20230912/vsu-1895869976.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0dcba835c8887fe775597072420ad631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, рустем умеров, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины, сергей марченко
В мире, Украина, Рустем Умеров, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Сергей Марченко
Рада рассмотрит проект об увеличении расходов на оборону в сентябре

Рада рассмотрит проект об увеличении расходов на оборону на 8,2 млрд долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Рассмотрение законопроекта об увеличении расходов на оборонные нужды Украины почти на 303 миллиарда гривен (более чем 8,2 миллиарда долларов) состоится в Верховной раде до конца сентября, большую часть средств "придется занимать", сообщила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Ее слова приводит украинское издание "Экономическая правда".
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на украинские войска - почти в десять раз.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В Словакии рассказали, почему Зеленский готов к продолжению конфликта
15:46
"Рада до конца сентября рассмотрит предложенный правительством законопроект об увеличении расходов на оборонные нужды почти на 303 миллиарда гривен (более 8,2 миллиарда долларов)", - сообщила Пидласа.
По ее словам, планируется увеличение расходов ВСУ на 195,7 миллиарда гривен (5,3 миллиарда долларов), нацгвардии Украины – на 39,7 миллиарда гривен, Государственной пограничной службы – на 20,4 миллиарда гривен, на 13,2 миллиарда гривен (более 355 миллионов долларов) предлагается увеличить расходы на закупку и модернизацию военной техники. Уточняя источники покрытия, по словам Пидласы, большую часть необходимых средств "придется занимать", речь идет о сумме почти в 299 миллиарда гривен (8,1 миллиарда гривен), из которых около 208 миллиардов гривен - на внутреннем рынке.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1,296 триллиона гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в три миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда.
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Огромные потери". В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой
16:08
 
В миреУкраинаРустем УмеровДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСергей Марченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала