https://ria.ru/20230912/raskhody-1895898299.html

Рада рассмотрит проект об увеличении расходов на оборону в сентябре

Рада рассмотрит проект об увеличении расходов на оборону в сентябре - РИА Новости, 12.09.2023

Рада рассмотрит проект об увеличении расходов на оборону в сентябре

Рассмотрение законопроекта об увеличении расходов на оборонные нужды Украины почти на 303 миллиарда гривен (более чем 8,2 миллиарда долларов) состоится в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:19

2023-09-12T17:19

2023-09-12T17:19

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Рассмотрение законопроекта об увеличении расходов на оборонные нужды Украины почти на 303 миллиарда гривен (более чем 8,2 миллиарда долларов) состоится в Верховной раде до конца сентября, большую часть средств "придется занимать", сообщила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Ее слова приводит украинское издание "Экономическая правда".Новый министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на украинские войска - почти в десять раз. "Рада до конца сентября рассмотрит предложенный правительством законопроект об увеличении расходов на оборонные нужды почти на 303 миллиарда гривен (более 8,2 миллиарда долларов)", - сообщила Пидласа. По ее словам, планируется увеличение расходов ВСУ на 195,7 миллиарда гривен (5,3 миллиарда долларов), нацгвардии Украины – на 39,7 миллиарда гривен, Государственной пограничной службы – на 20,4 миллиарда гривен, на 13,2 миллиарда гривен (более 355 миллионов долларов) предлагается увеличить расходы на закупку и модернизацию военной техники. Уточняя источники покрытия, по словам Пидласы, большую часть необходимых средств "придется занимать", речь идет о сумме почти в 299 миллиарда гривен (8,1 миллиарда гривен), из которых около 208 миллиардов гривен - на внутреннем рынке. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1,296 триллиона гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в три миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда.

https://ria.ru/20230912/ukraina-1895862832.html

https://ria.ru/20230912/vsu-1895869976.html

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в мире, украина, рустем умеров, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины, сергей марченко