https://ria.ru/20230912/putin-1895846511.html

Путин выступил на ВЭФ: про выборы, курс рубля и меняющуюся экономику

Путин выступил на ВЭФ: про выборы, курс рубля и меняющуюся экономику - РИА Новости, 12.09.2023

Путин выступил на ВЭФ: про выборы, курс рубля и меняющуюся экономику

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума высказался о меняющейся ситуации в глобальной экономике, успокоил... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:44

2023-09-12T14:44

2023-09-12T14:44

экономика

владимир путин

вэф-2023

россия

сша

украина

анатолий чубайс

аркадий волож

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума высказался о меняющейся ситуации в глобальной экономике, успокоил относительно курса рубля, назвал российский бизнес ответственным и напомнил, что работать в РФ надежнее, а также поговорил о президентских выборах - причем как в России, так и в США. Ситуация в глобальной экономике Путин заявил, что глобальная экономика продолжает меняться, прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений, и все больше стран готовы к равноправному сотрудничеству. "Очень важно, что на этом фоне расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам", - заметил он. Ситуация в мировой экономике простимулировала работу России на дальневосточном направлении, и в прошлом году товарооборот со странами АТР увеличился на 13,7%, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3%, отметил он. Говорил Путин и об ограничениях расчетов в долларах, которое привело к тому, что все страны задумались о расчетах в нацвалютах и хранении сбережений не в США. По словам российского президента, происходит "подрыв доверия" к тем, кто вводит эти ограничения. О курсе рубля При этом российский президент успокоил по поводу курса рубля: по его словам, все факторы управляемые, а резких движений в нынешней ситуации никто делать не будет. "Этот вопрос (курс рубля - ред.), который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства РФ, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности", - сказал Путин. Он заверил, что власти, ЦБ видят и понимают все факторы. О Дальнем Востоке Говоря о Дальнем Востоке, Путин заявил, что надо постоянно улучшать условия ведения здесь бизнеса, расширять логистические маршруты, включая Северный морской путь. Президент также предложил скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, подняв планку до 9 миллионов рублей и предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников ОПК. "Я обращаю внимание коллег из правительства, механизмы должны быть разработаны до конца текущего года, причем повторю - по всей стране, включая дальневосточные регионы", - сказал Путин. Разработка недр Отдельно Путин остановился на теме энергоресурсов и разработки недр. "Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по региону составляет всего 35%, вы понимаете? Всего 35% изученных недр. Это что означает? Это говорит о том, что есть все возможности еще для кратного роста добывающих отраслей", - сказал глава государства. Он попросил кабмин предусмотреть в программе геологоразведки отдельный раздел, посвященный изучению недр дальневосточного региона, а также Сибири. Президент обратил внимание и на то, что большинство регионов в ДФО все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей, и поручил правительству подготовить программу развития энергетических мощностей в регионе на долгосрочную перспективу. Обращение к бизнесу Изъятие законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных России странах переходит все границы, заявил Путин. "Нам нужно как-то вот с бизнесом договориться, они должны понимать, и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому… не надо наступать на одни и те же грабли", - сказал президент. При этом он подчеркнул, что государство и бизнес должны быть равными партнерами. В целом Путин назвал поведение российского бизнеса очень ответственным и активным. О внешней политике Коснулся Путин и темы внешней политики, заявив, что в этой сфере нельзя ничего делать, что явно противоречит интересам других народов. "Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего - Соединенные Штаты. Они давят своих союзников и своих так называемых партнеров. У них нет друзей, у них есть только интересы", - сказал он. Россия же, оказывая помощь другим странам, никогда не была колонизатором, подчеркнул президент. При этом он отметил, что у стран, которым Россия ранее активно помогала, сохранилась историческая память, поэтому восстанавливать с ними отношения несложно. "Это касается и Лаоса, мы видим там много друзей, это касается в целом Азиатско-Тихоокеанского региона, это касается той же Африки", - сказал он. Волож и Чубайс На пленарной сессии зашел разговор и о конкретных персоналиях. Путин пожелал удачи и здоровья основателю компании "Яндекс" Аркадию Воложу, отметив, что он - талантливый человек, но добавил, что люди в целом должны быть благодарны стране, которая им многое дала. Об экс-спецпредставителе президента РФ Анатолии Чубайсе Путин сказал, что не понимает, зачем тот "удрал" и прячется в другой стране. "Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич, где-то живет там. Зачем он это делает, я не понимаю. Что он удрал? Ну там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы (Роснано), и там большая дыра, огромная дыра финансовая", - сказал Путин. Выборы президентов РФ и США Прозвучала тема и президентских выборов, причем как в России, так и с США. "У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года, когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим", - сказал Путин на вопрос об участии в президентских выборах. Об американских выборах он сказал, что кто бы ни был избран, вектор антироссийской политики Вашингтона все равно не изменится. Все происходящее с Дональдом Трампом он назвал преследованием по политическим мотивам, а его обвинения в особых связях с Россией - "полной чушью". "Нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе. Вот в чем все дело. Они вот это сделали, а теперь как-то развернуть весь этот корабль в другую сторону им будет очень сложно - первое. Второе - они рассматривают Россию как постоянного противника или даже врага, и вбивают это в голову простого американца, и это плохо, потому что настраивает общество", - заявил российский глава государства. Об Украине Не обошлось и без разговора об Украине. Путин заявил, что результатов контрнаступления Украины нет, но есть потери - 71,5 тысячи человек. Он также сказал, что там волнами идет насильственная мобилизация. "Иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой", - сказал он. На вопрос о возможности прекращения боевых действий Путин заявил, что РФ не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, вэф-2023, россия, сша, украина, анатолий чубайс, аркадий волож, центральный банк рф (цб рф), роснано, яндекс