https://ria.ru/20230912/putin-1895698990.html

Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ

Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ - РИА Новости, 12.09.2023

Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и проведёт ряд двусторонних встреч, в том... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T00:09

2023-09-12T00:09

2023-09-12T09:25

политика

россия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), его главная тема в этом году – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Путин в понедельник побывал в судостроительном комплексе "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), где состоялась церемония присвоения имен двум арктическим танкерам ледового класса. После посещения "Звезды" Путин ознакомился с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов ТОР, готовых к запуску своих производств. Далее в режиме ВКС президент России провел совещание по программе развития дальневосточных городов, а также заслушал доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России. В тот же день состоялась рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Пленарное заседание Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 12 сентября. На нем выступит президент России Владимир Путин. Вместе с ним в пленарном заседании примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она станет главным иностранным гостем ВЭФ-2023. Перед пленарным заседанием Путин проведет с ней двустороннюю встречу. Также глава государства встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином, который будет принимать участие в работе форума. Кроме того, Путин пообщается с модераторами сессий ВЭФ. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, аналогичная прошлогодняя встреча "получилась достаточно содержательной". Это формат, по словам представителя Кремля, дает возможность президенту погрузиться в проблематику, которая фигурировала на повестке дня форума, а также поговорить о конкретных вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса в ходе работы в регионе.

https://ria.ru/20230911/khabarovsk-1895636041.html

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политика, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023