https://ria.ru/20230912/primore-1895732013.html

Китай предложил Приморью сотрудничать в предупреждении ЧС

Китай предложил Приморью сотрудничать в предупреждении ЧС - РИА Новости, 12.09.2023

Китай предложил Приморью сотрудничать в предупреждении ЧС

Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин в ходе встречи с главой Приморья на Восточном экономическом форуме заявил о готовности сотрудничать в сфере предупреждения РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:30

2023-09-12T08:30

2023-09-12T08:30

в мире

китай

олег кожемяко

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин в ходе встречи с главой Приморья на Восточном экономическом форуме заявил о готовности сотрудничать в сфере предупреждения наводнений и предложил создать агробанк, сообщает правительство региона. Губернатор Олег Кожемяко встретился с Чжан Гоцином во вторник на полях ВЭФ. "Для более эффективного сотрудничества в сфере сельского хозяйства и переработки вице-премьер Госсовета КНР предложил создать агробанк. Для этого необходимо определить совместную рабочую группу. Также спикер подчеркнул особую проблематику сотрудничества в сфере предупреждения ЧС, отметив, что Китай готов к оперативному обмену гидроданными. Это станет одной из составляющих трансграничного сотрудничества", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что Китай заинтересован в строительстве мостовых переходов и других трансграничных объектов, особенно на пунктах пропуска. "Мы нацеливаем и побуждаем свой бизнес на работу с российскими партнерами. Важно, чтобы и власти Приморья оказали содействие китайским компаниям, работающим здесь", - отметил вице-премьер Госсовета КНР, выразив уверенность, что в ближайшее время сумма инвестсоглашений превысит 10 миллиардов рублей. Глава Приморья сообщил, что товарооборот с КНР вырос на 46%. Кожемяко предложил компаниям Китая принять участие в строительстве дорог к портам, а также работать по другим крупным транспортным проектам в крае. "Сделал акцент глава региона и на заключении соглашения с китайской стороной об информировании о сбросе воды в приграничных районах. Такое сотрудничество позволит своевременно реагировать на возможные ЧС, тем самым уменьшать ущерб от наводнений", - отмечают власти. Также Кожемяко предложил открыть авиарейсы по новым направлениям. По словам губернатора, сейчас китайские инвесторы реализуют около 40 проектов в Приморье, инвестируя около 7 миллиардов рублей. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

китай

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, приморский край