https://ria.ru/20230912/poteri-1895718360.html

Гагин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

Гагин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости, 12.09.2023

Гагин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

Украина потеряла уже более 70 тысяч военнослужащих с начала летнего контрнаступления, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:18

2023-09-12T06:18

2023-09-12T06:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украина потеряла уже более 70 тысяч военнослужащих с начала летнего контрнаступления, сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что еще можно сказать о личном составе. На Украине сейчас настоящий кризис призывного ресурса, это на самом деле так, потому что за время контрнаступления летнего, за три месяца контрнаступления, Украина потеряла почти 70 тысяч человек личного состава. Это очень большая цифра, это тысячи единиц техники, и можно сказать, что контрнаступление Украины захлебнулось в собственной крови. Это на самом деле так", - сказал он. По его словам, ресурс и личного состава, и техники у противника конечен, прежде всего - ресурс личного состава, а российские войска сейчас в условиях активной обороны "просто перемалывают силы противника по все линии фронта". "При этом усиливая какие-то направления, усиливая направления, где-то сосредотачивая больше военнослужащих, больше техники, им приходится оголять другие направления, где мы начинаем атаковать с большей силой. Все это напоминает, как укрываться детской пеленкой, - в любом случае ты замерзнешь", - отметил Гагин. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895713039.html

https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895713898.html

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украина, киев, россия, ян гагин, вооруженные силы украины, нато, безопасность