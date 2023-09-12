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Россия планирует назначить посла в Японию

Россия планирует назначить посла в Японию - РИА Новости, 12.09.2023

Россия планирует назначить посла в Японию

Россия планирует назначить нового посла в Японию, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:06

2023-09-12T04:06

2023-09-12T04:06

россия

япония

токио

андрей руденко

михаил галузин

геннадий овечко

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия планирует назначить нового посла в Японию, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Будем, конечно", - сказал Руденко журналистам на полях ВЭФ-2023, отвечая на вопрос, планирует ли Россия назначать нового посла. При этом замминистра не стал комментировать кандидатуру на должность нового посла "до получения агремана". В ноябре прошлого года посол РФ в Японии Михаил Галузин был освобожден от обязанностей и назначен на должность замглавы МИД. С тех пор российское диппредставительство в Токио возглавляет временный поверенный Геннадий Овечко. ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

япония

токио

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2023

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россия, япония, токио, андрей руденко, михаил галузин, геннадий овечко, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023