https://ria.ru/20230912/poezdka-1895699341.html

Ким Чен Ын снова едет в Россию

Ким Чен Ын снова едет в Россию - РИА Новости, 12.09.2023

Ким Чен Ын снова едет в Россию

Визит северокорейского лидера в Россию наконец официально подтвержден: пресс-служба Кремля сообщила в понедельник, что председатель государственных дел КНДР Ким РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T00:24

2023-09-12T00:24

2023-09-12T01:09

россия

владивосток

ким чен ын

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

политика

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Визит северокорейского лидера в Россию наконец официально подтвержден: пресс-служба Кремля сообщила в понедельник, что председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетит Россию в ближайшие дни и при необходимости встретится с президентом Владимиром Путиным с глазу на глаз. Основной темой обсуждений, как ожидается, станут двусторонние отношения. Программа первой за 4 года зарубежной поездки лидера КНДР традиционно не разглашается из соображений безопасности, поэтому о местах, которые планирует посетить северокорейский лидер, и о чем конкретно будет говорить с российским президентом, пока остается только догадываться. Внезапно-долгожданный Сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи, опубликованное одновременно с заявлением Кремля, практически полностью повторяло аналогичный анонс четырехлетней давности: визит в РФ состоится "в скором времени" и по приглашению президента России. Однако, в отличие от 2019 года, когда в воздухе еще витал дух олимпийского перемирия и надежды на разрешение проблем Корейского полуострова были еще высоки, нынешний визит держался втайне до последнего. О его подготовке стало известно лишь из публикаций в американской и южнокорейской прессе, сливавшей данные собственной разведки. Вашингтон с самого начала пытался сорвать встречу, заранее навязывая ярлыки и представляя любые контакты с КНДР как недопустимые и нарушающие санкции СБ ООН, придумывал истории о сделках по продаже оружия "для убийства украинцев" и тут же призывал Пхеньян "соблюдать взятые на себе публичные обязательства". При этом точных данных у США, по-видимому, не было, так как называвшиеся сроки были размытыми, а в качестве возможных мест проведения саммита назывались как кампус Дальневосточного федерального университета в дни проведения Восточного экономического форума, так и Москва, и даже космодром "Восточный" в Амурской области. Не ошибались американские источники лишь в одном: встреча лидеров двух стран действительно назрела, ведь коронавирусные ограничения подошли к концу, а с февраля 2022 года геополитическая ситуация в мире резко изменилась. Так было и в 2019 году, когда сверять часы с российским президентом северокорейский лидер приезжал вскоре после безрезультатного второго саммита КНДР-США в Ханое, и в 2002-м встреча Путина и Ким Чен Ира во Владивостоке проходила после прихода к власти президента Буша и объявления им Ирана и Северной Кореи "осью зла". Поэтому очередной российско-северокорейский саммит можно назвать вполне закономерным. И раздутый вокруг визита ажиотаж лишь говорит о том, что США ждут от него "сюрпризов". Традиции и современность Впрочем, о деталях переговоров вряд ли будет сообщено широкой публике, и главная интрига для внешних наблюдателей – как именно пройдет визит. Несмотря на отсутствие аэрофобии, Ким Чен Ын большую часть своих зарубежных поездок провел в экстравагантном по нынешним временам бронепоезде. Причина такой привязанности к железнодорожному транспорту – помимо отработанной годами схемы, гарантирующей безопасность, - кроется в большем значении, которое придают традициям в северокорейской политической культуре. Поэтому велики шансы, что председатель государственных дел КНДР, как и его отец 21 год назад, отправится во вторую поездку по России на фирменном зеленом бронепоезде. Традиционным первым местом остановки на территории России в этом случае станет пограничная станция Хасан. Северокорейского лидера встретит большая российская делегация, с которой он проведет часовую беседу в специально построенном к последнему визиту Ким Ир Сена в СССР в 1986 году Доме советско-корейской (ныне российско-корейской) дружбы. И после присоединения к литерному поезду российских электровозов глава КНДР отправится дальше. Чтобы добраться до Владивостока, где сейчас находится Владимир Путин, Ким Чен Ыну потребуется несколько часов. Но не факт, что встреча пройдет именно там и что он сразу отправится туда. Во время пятидневного вояжа по Дальнему Востоку в 2002 году его отец посетил сначала расположенный в 900 км севернее Комсомольск-на-Амуре, на обратном пути осмотрел Хабаровск, и лишь затем вернулся во Владивосток, где встретился с российским президентом. Безопасность и церемониал Во время своего первого визита Ким Чен Ын после встречи на вокзале Владивостока с почетным караулом направился прямиком в ДВФУ, где переночевал, а на следующий день провел переговоры с российским президентом – как в составе делегаций, так и с глазу на глаз. Вечером того же дня он принял участие в торжественном приеме, в ходе которого лидеры обменялись подарками: Путин подарил лидеру КНДР саблю и чайный сервиз, а Ким Чен Ын российскому президенту – меч. Церемониальная программа в последний день визита оказалась не столь насыщенной, как предполагали СМИ: Ким Чен Ын не появился ни у Приморской сцены Мариинского театра, ни у штаба Тихоокеанского флота России, не встречался с соотечественниками и не посещал популярных туристических достопримечательностей. При этом единственное публичное мероприятие, в котором принял участие глава КНДР – возложение цветов к мемориалу "Боевая слава ТОФ" – было внезапно перенесено с утра на вторую половину дня, а Ким Чен Ын перед отъездом отметился только обедом в известном ресторане "Лесная заимка". Возможно, причина такого выбора – строгие требования к безопасности первых лиц КНДР. Все предметы, с которыми соприкасается высший руководитель Северной Кореи, предварительного обрабатывают обеззараживающим раствором, а лидера КНДР всегда сопровождают большое количество телохранителей, даже когда он едет в лимузине. Впрочем, это не помешало отцу нынешнего руководителя Северной Кореи во время двухдневного визита ознакомиться с работой Владивостокского морского торгового порта, торгового центра "Игнат" и завода по производству хлебобулочных изделий "Владхлеб". При этом в других городах Ким Чен Ир посещал также авиационный и судостроительный заводы, детский оздоровительный лагерь, химико-фармацевтическую фабрику, предприятие по производству кабеля, православный храм и военную часть. В ходе последнего посещения России в 2011 году Ким Чен Ир отправился на саммит с президентом Дмитрием Медведевым в далекий Улан-Удэ, по дороге осмотрев Бурейскую ГЭС в Амурской области и съездив на Байкал. Поэтому маршрут поездки нового главы КНДР может оказаться не менее впечатляющим.

https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895670082.html

https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895608203.html

https://ria.ru/20230907/kndr-1894719741.html

https://ria.ru/20230906/sblizhenie-1894433159.html

https://ria.ru/20230831/otnosheniya-1893362048.html

https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894138814.html

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россия, владивосток, ким чен ын, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, политика, кндр (северная корея)