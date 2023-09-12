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В офисе Зеленского оскорбили Индию и Китай - РИА Новости, 12.09.2023
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12:18 12.09.2023 (обновлено: 14:18 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/podolyak-1895799313.html
В офисе Зеленского оскорбили Индию и Китай
В офисе Зеленского оскорбили Индию и Китай - РИА Новости, 12.09.2023
В офисе Зеленского оскорбили Индию и Китай
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил в интервью "Новому изданию", что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:18
2023-09-12T14:18
в мире
индия
китай
михаил подоляк
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил в интервью "Новому изданию", что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал."Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. &lt;…&gt; Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают. Так же, как Турецкая Республика, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", — сказал Подоляк.При этом он отметил, что перечисленные страны эффективно вкладываются в науку. Индия, к примеру, "уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир". Ранее во вторник Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест — "фиктивными организациями", засоряющими сознание своими "мусорными оценками". Это далеко не первое скандальное заявление украинских официальных лиц. Так, в октябре 2022 года Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сделавшего заявление об убийстве русских. Также за грубые выходки поплатился должностью посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Весной прошлого года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", в июне подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере, а в октябре нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный план мира между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20230623/konflikt-1880091715.html
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в мире, индия, китай, михаил подоляк, украина
В мире, Индия, Китай, Михаил Подоляк, Украина
В офисе Зеленского оскорбили Индию и Китай

Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVСоветник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил в интервью "Новому изданию", что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал.
"Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. <…> Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают. Так же, как Турецкая Республика, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", — сказал Подоляк.
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При этом он отметил, что перечисленные страны эффективно вкладываются в науку. Индия, к примеру, "уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир".
Ранее во вторник Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест — "фиктивными организациями", засоряющими сознание своими "мусорными оценками".
Это далеко не первое скандальное заявление украинских официальных лиц. Так, в октябре 2022 года Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сделавшего заявление об убийстве русских. Также за грубые выходки поплатился должностью посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Весной прошлого года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", в июне подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере, а в октябре нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный план мира между Россией и Украиной.
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