В офисе Зеленского оскорбили Индию и Китай
Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил в интервью "Новому изданию", что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал.
"Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. <…> Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают. Так же, как Турецкая Республика, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", — сказал Подоляк.
При этом он отметил, что перечисленные страны эффективно вкладываются в науку. Индия, к примеру, "уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир".
Ранее во вторник Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест — "фиктивными организациями", засоряющими сознание своими "мусорными оценками".
Это далеко не первое скандальное заявление украинских официальных лиц. Так, в октябре 2022 года Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сделавшего заявление об убийстве русских. Также за грубые выходки поплатился должностью посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Весной прошлого года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", в июне подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере, а в октябре нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный план мира между Россией и Украиной.