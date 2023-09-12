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Мать пилота, посадившего Airbus A320 в поле, рассказала о своем состоянии - РИА Новости, 12.09.2023
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19:50 12.09.2023 (обновлено: 20:08 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/pilot-1895957188.html
Мать пилота, посадившего Airbus A320 в поле, рассказала о своем состоянии
Мать пилота, посадившего Airbus A320 в поле, рассказала о своем состоянии - РИА Новости, 12.09.2023
Мать пилота, посадившего Airbus A320 в поле, рассказала о своем состоянии
Мать сочинского пилота, которой стало плохо после новостей о самолете, совершившем экстренную посадку в сибирском поле, рассказала РИА Новости, что сейчас... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:50
2023-09-12T20:08
происшествия
омск
новосибирск
сергей белов
сергей скуратов
уральские авиалинии
airbus a320
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. Мать сочинского пилота, которой стало плохо после новостей о самолете, совершившем экстренную посадку в сибирском поле, рассказала РИА Новости, что сейчас находится дома под наблюдением врачей. "Не знаю, ничего не знаю, врачи накололи меня, и все на свете", - сказала она. Ранее крестный Белова Саак Тертерян рассказывал агентству о плохом самочувствии матери Белова, после ей стало лучше. Тертерян также говорил, что Белов созванивался с семьей, сообщал, что цел и невредим. Сейчас, со слов матери сочинского пилота, она находится дома под наблюдением медиков, ей нужен покой. Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что 32-летний Сергей Белов родился в Тбилиси и с раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед. Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
https://ria.ru/20230912/samolet-1895869447.html
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РИА Новости
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5
4.7
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происшествия, омск, новосибирск, сергей белов, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области , тбилиси
Происшествия, Омск, Новосибирск, Сергей Белов, Сергей Скуратов, Уральские авиалинии, Airbus A320, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области , Тбилиси
Мать пилота, посадившего Airbus A320 в поле, рассказала о своем состоянии

Мать пилота, посадившего Airbus A320 в поле, находится под наблюдением врачей

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании Уральские авиалинии на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Читать ria.ru в
СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. Мать сочинского пилота, которой стало плохо после новостей о самолете, совершившем экстренную посадку в сибирском поле, рассказала РИА Новости, что сейчас находится дома под наблюдением врачей.
"Не знаю, ничего не знаю, врачи накололи меня, и все на свете", - сказала она.
Аварийная посадка Airbus A320 на поле в Новосибирской области
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Он направлялся из Сочи в Омск.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

Деталь самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Всех успешно эвакуировали.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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4 из 10
© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области | Перейти в медиабанк

Никто серьезно не пострадал.

Члены экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании Уральские авиалинии на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 10

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 10

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Ранее крестный Белова Саак Тертерян рассказывал агентству о плохом самочувствии матери Белова, после ей стало лучше. Тертерян также говорил, что Белов созванивался с семьей, сообщал, что цел и невредим. Сейчас, со слов матери сочинского пилота, она находится дома под наблюдением медиков, ей нужен покой.
Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что 32-летний Сергей Белов родился в Тбилиси и с раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет
Вчера, 16:07
 
ПроисшествияОмскНовосибирскСергей БеловСергей СкуратовУральские авиалинииAirbus A320Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской областиТбилиси
 
 
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