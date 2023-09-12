https://ria.ru/20230912/pilot-1895957188.html

Мать пилота, посадившего Airbus A320 в поле, рассказала о своем состоянии

Мать пилота, посадившего Airbus A320 в поле, рассказала о своем состоянии - РИА Новости, 12.09.2023

Мать пилота, посадившего Airbus A320 в поле, рассказала о своем состоянии

Мать сочинского пилота, которой стало плохо после новостей о самолете, совершившем экстренную посадку в сибирском поле, рассказала РИА Новости, что сейчас... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:50

2023-09-12T19:50

2023-09-12T20:08

происшествия

омск

новосибирск

сергей белов

сергей скуратов

уральские авиалинии

airbus a320

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. Мать сочинского пилота, которой стало плохо после новостей о самолете, совершившем экстренную посадку в сибирском поле, рассказала РИА Новости, что сейчас находится дома под наблюдением врачей. "Не знаю, ничего не знаю, врачи накололи меня, и все на свете", - сказала она. Ранее крестный Белова Саак Тертерян рассказывал агентству о плохом самочувствии матери Белова, после ей стало лучше. Тертерян также говорил, что Белов созванивался с семьей, сообщал, что цел и невредим. Сейчас, со слов матери сочинского пилота, она находится дома под наблюдением медиков, ей нужен покой. Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что 32-летний Сергей Белов родился в Тбилиси и с раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед. Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".

https://ria.ru/20230912/samolet-1895869447.html

омск

новосибирск

тбилиси

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