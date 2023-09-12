https://ria.ru/20230912/peregovory-1895796096.html
Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.09.2023
Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Министр обороны Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:05
2023-09-12T12:05
2023-09-12T12:57
россия
ким чен ын
кндр (северная корея)
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сергей шойгу
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Да, будет", — так он ответил на соответствующий вопрос РИА Новости.Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не предполагается, добавил пресс-секретарь.Накануне в Кремле сообщили, что Ким Чен Ын в ближайшие дни приедет в Россию с официальным визитом. Переговоры пройдут на Дальнем Востоке, но где именно, не уточнялось.Сегодня утром северокорейское агентство ЦТАК опубликовало фото, запечатлевшие отъезд Ким Чен Ына в Россию. Около 5:15 мск бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой переехал мост через реку Раздольную в Приморском крае и направился на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД.
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Песков: Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына