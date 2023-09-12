Рейтинг@Mail.ru
Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 12.09.2023 (обновлено: 12:57 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/peregovory-1895796096.html
Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.09.2023
Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Министр обороны Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:05
2023-09-12T12:57
россия
ким чен ын
кндр (северная корея)
владимир путин
сергей шойгу
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886541115_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_0fd45400ecb71163bd2e3561d47afdd9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Да, будет", — так он ответил на соответствующий вопрос РИА Новости.Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не предполагается, добавил пресс-секретарь.Накануне в Кремле сообщили, что Ким Чен Ын в ближайшие дни приедет в Россию с официальным визитом. Переговоры пройдут на Дальнем Востоке, но где именно, не уточнялось.Сегодня утром северокорейское агентство ЦТАК опубликовало фото, запечатлевшие отъезд Ким Чен Ына в Россию. Около 5:15 мск бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой переехал мост через реку Раздольную в Приморском крае и направился на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД.
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886541115_56:0:852:597_1920x0_80_0_0_46e9ef9badfd42353e919620db1fb50b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ким чен ын, кндр (северная корея), владимир путин, сергей шойгу, политика
Россия, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Сергей Шойгу, Политика
Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Песков: Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына

© Фото : KCNAМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Да, будет", — так он ответил на соответствующий вопрос РИА Новости.
Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не предполагается, добавил пресс-секретарь.
Накануне в Кремле сообщили, что Ким Чен Ын в ближайшие дни приедет в Россию с официальным визитом. Переговоры пройдут на Дальнем Востоке, но где именно, не уточнялось.
Сегодня утром северокорейское агентство ЦТАК опубликовало фото, запечатлевшие отъезд Ким Чен Ына в Россию. Около 5:15 мск бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой переехал мост через реку Раздольную в Приморском крае и направился на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД.
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русском - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Россия строит троянского коня
6 сентября, 08:00
 
РоссияКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинСергей ШойгуПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала