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В МИД ожидают участие Кабула в "московском формате"

В МИД ожидают участие Кабула в "московском формате" - РИА Новости, 12.09.2023

В МИД ожидают участие Кабула в "московском формате"

Москва рассчитывает, что представители афганских властей примут участие во встрече "московского формата" по Афганистану, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:12

2023-09-12T06:12

2023-09-12T06:12

в мире

афганистан

россия

андрей руденко

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что представители афганских властей примут участие во встрече "московского формата" по Афганистану, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "В основном все участники "московского формата" подтвердили свое желание находится там и обсуждать проблемы Афганистана. Мы надеемся, что и представители нынешних афганских властей тоже будут участвовать", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2023. По его словам, в Москве предстоящую встречу расценивают как "этап в продолжающемся обмене мнениями о том, что мировое сообщество и страны "московского формата" могли бы сделать для стабилизации общей обстановки". Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Приглашенные на встречу американские представители от участия в ней воздержались, сославшись на отсутствие на тот момент у новой администрации США стратегии действий на афганском направлении. Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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в мире, афганистан, россия, андрей руденко, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023