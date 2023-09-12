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В МИД ожидают участие Кабула в "московском формате" - РИА Новости, 12.09.2023
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06:12 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/peregovory-1895718049.html
В МИД ожидают участие Кабула в "московском формате"
В МИД ожидают участие Кабула в "московском формате" - РИА Новости, 12.09.2023
В МИД ожидают участие Кабула в "московском формате"
Москва рассчитывает, что представители афганских властей примут участие во встрече "московского формата" по Афганистану, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:12
2023-09-12T06:12
в мире
афганистан
россия
андрей руденко
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что представители афганских властей примут участие во встрече "московского формата" по Афганистану, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "В основном все участники "московского формата" подтвердили свое желание находится там и обсуждать проблемы Афганистана. Мы надеемся, что и представители нынешних афганских властей тоже будут участвовать", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2023. По его словам, в Москве предстоящую встречу расценивают как "этап в продолжающемся обмене мнениями о том, что мировое сообщество и страны "московского формата" могли бы сделать для стабилизации общей обстановки". Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Приглашенные на встречу американские представители от участия в ней воздержались, сославшись на отсутствие на тот момент у новой администрации США стратегии действий на афганском направлении. Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
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в мире, афганистан, россия, андрей руденко, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
В мире, Афганистан, Россия, Андрей Руденко, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В МИД ожидают участие Кабула в "московском формате"

МИД: Россия ожидает, что представители Кабула поучаствуют в "московском формате"

© РИА Новости / Алексей КуденкоПереговоры московского формата по Афганистану в Москве
Переговоры московского формата по Афганистану в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Переговоры московского формата по Афганистану в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что представители афганских властей примут участие во встрече "московского формата" по Афганистану, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«
"В основном все участники "московского формата" подтвердили свое желание находится там и обсуждать проблемы Афганистана. Мы надеемся, что и представители нынешних афганских властей тоже будут участвовать", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2023.
По его словам, в Москве предстоящую встречу расценивают как "этап в продолжающемся обмене мнениями о том, что мировое сообщество и страны "московского формата" могли бы сделать для стабилизации общей обстановки".
Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Приглашенные на встречу американские представители от участия в ней воздержались, сославшись на отсутствие на тот момент у новой администрации США стратегии действий на афганском направлении.
Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Движение к общим целям: как проходит Восточный экономический форум
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Он проходит с 10 по 13 сентября.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде компании Аэрофлот

Он проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Стенд Key Point на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

Участники сессии: Глобальные вызовы зеленой повестки: проверка на прочность и катализатор сотрудничества стран БРИКС

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для них приготовили различные выставки.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для них приготовили различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

Илья Семериков, Научный сотрудник, Лаборатория Оптика сложных квантовых систем Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется развитию края.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Особое внимание уделяется развитию края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

Участники сессии: Новая логистика - белый лебедь Дальневосточного региона

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде Росреестра и Роскадастра

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

Стенд ООО Саха дрон на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

Стенд Генеральной прокуратуры РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

Здание Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

Cтенд РИА Новости

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

ВЭФ-2023. Строить больше, комфортнее и красивее

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

Стенд Группы компаний 1520 на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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18 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

Стенд Детский Дальний

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Оно состоится завтра.

Символика Восточного экономического форума во Владивостоке

Оно состоится завтра.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 20

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20

Он проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 20

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 20

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 20

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 20

Для них приготовили различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 20

Особое внимание уделяется развитию края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 20

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 20

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 20

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 20

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
19 из 20

Оно состоится завтра.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 20
 
В миреАфганистанРоссияАндрей РуденкоДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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