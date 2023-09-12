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Минобороны России опровергло заявления ВСУ о закреплении в Опытном - РИА Новости, 12.09.2023
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11:34 12.09.2023 (обновлено: 12:08 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/opytnoe-1895786112.html
Минобороны России опровергло заявления ВСУ о закреплении в Опытном
Минобороны России опровергло заявления ВСУ о закреплении в Опытном - РИА Новости, 12.09.2023
Минобороны России опровергло заявления ВСУ о закреплении в Опытном
Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери под поселком Опытное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:34
2023-09-12T12:08
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери под поселком Опытное в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;Военнослужащие 1-го армейского корпуса сил Российской Федерации уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в поселке Опытное, ДНР. Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в Опытном не могут&quot;, — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что разведка и дроны выявляют передвижение украинских войск, по ним наносятся артиллерийские удары, российские военные уверенно отражают атаки и удерживают населенный пункт.Минобороны также показало видео из Опытного. В ролике демонстрируется работа российских подразделений, удерживающих населенный пункт. Как заявил один из командиров, действительно, ВСУ пытаются зайти в Опытное, но подразделения российской бригады остаются на своих рубежах обороны.Украинские СМИ распространили информацию, что ВСУ якобы заняли часть Опытного. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска задействовали танки и БМП в направлении этого населенного пункта, но понесли серьезные потери.
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Бои в населенном пункте Опытное (ДНР)
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Артемовск, Донецкая Народная Республика
Минобороны России опровергло заявления ВСУ о закреплении в Опытном

МО РФ: ВСУ несут потери и, невзирая на заявления, не могут закрепиться в Опытном

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери под поселком Опытное в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Военнослужащие 1-го армейского корпуса сил Российской Федерации уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в поселке Опытное, ДНР. Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в Опытном не могут", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что разведка и дроны выявляют передвижение украинских войск, по ним наносятся артиллерийские удары, российские военные уверенно отражают атаки и удерживают населенный пункт.
Минобороны также показало видео из Опытного. В ролике демонстрируется работа российских подразделений, удерживающих населенный пункт. Как заявил один из командиров, действительно, ВСУ пытаются зайти в Опытное, но подразделения российской бригады остаются на своих рубежах обороны.
Украинские СМИ распространили информацию, что ВСУ якобы заняли часть Опытного. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска задействовали танки и БМП в направлении этого населенного пункта, но понесли серьезные потери.
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