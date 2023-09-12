https://ria.ru/20230912/opytnoe-1895786112.html

Минобороны России опровергло заявления ВСУ о закреплении в Опытном

Минобороны России опровергло заявления ВСУ о закреплении в Опытном - РИА Новости, 12.09.2023

Минобороны России опровергло заявления ВСУ о закреплении в Опытном

Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери под поселком Опытное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:34

2023-09-12T11:34

2023-09-12T12:08

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

артемовск

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери под поселком Опытное в ДНР, сообщило Минобороны."Военнослужащие 1-го армейского корпуса сил Российской Федерации уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в поселке Опытное, ДНР. Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в Опытном не могут", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что разведка и дроны выявляют передвижение украинских войск, по ним наносятся артиллерийские удары, российские военные уверенно отражают атаки и удерживают населенный пункт.Минобороны также показало видео из Опытного. В ролике демонстрируется работа российских подразделений, удерживающих населенный пункт. Как заявил один из командиров, действительно, ВСУ пытаются зайти в Опытное, но подразделения российской бригады остаются на своих рубежах обороны.Украинские СМИ распространили информацию, что ВСУ якобы заняли часть Опытного. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска задействовали танки и БМП в направлении этого населенного пункта, но понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

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Бои в населенном пункте Опытное (ДНР) Бои в населенном пункте Опытное (ДНР) 2023-09-12T11:34 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, артемовск, донецкая народная республика