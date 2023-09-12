https://ria.ru/20230912/opros-1895811985.html

Опрос: 64 процента россиян считают российскую культуру полностью самобытной

Опрос: 64 процента россиян считают российскую культуру полностью самобытной - РИА Новости, 12.09.2023

Опрос: 64 процента россиян считают российскую культуру полностью самобытной

Больше половины россиян (64%) считают российскую культуру полностью самобытной, 19% называют ее смесью восточной и западной культуры, показали результаты... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:58

2023-09-12T12:58

2023-09-12T17:27

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культура

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Больше половины россиян (64%) считают российскую культуру полностью самобытной, 19% называют ее смесью восточной и западной культуры, показали результаты исследования Центра социального проектирования "Платформа", которые есть в распоряжении РИА Новости.По результатам исследования, больше половины респондентов (64%) считают российскую культуру полностью самобытной. Среди них 85% чувствуют гордость от принадлежности к России, 9% - равнодушие, 3% - негатив. Чаще полностью самобытной культурой Россию называют в Южном федеральном округе (66%) и Центральном федеральном округе (66%). В Москве так считают 64%, в Санкт-Петербурге - 63%.Еще 19% уверены, что российская культура - это смесь восточной и западной культуры, 5% думают, что Россия - скорее часть западной цивилизации, 4% - что скорее часть восточной.Как заявили авторы исследования, респонденты, как правило, оценивают отличия России от Европы и Азии в положительном ключе. "Само направление рассуждения, почему Россия - не Европа и не Азия", понимается респондентами как "чем Россия выгодно отличается от Европы и Азии". Таким образом внутренний образ "особой цивилизации" заведомо позитивный", - объяснили исследователи.Также они отметили у респондентов, утверждающих, что Россия - самобытная культура, понимание определенной несправедливости отношения европейцев к России, благодаря которому усиливается образ особой цивилизации. "Сама по себе идея синтеза, объединения разных элементов в новую культуру или цивилизацию очень близка респондентам, отражает, по их мнению, суть российского подхода к миру", - отметили авторы исследования.В исследовании приняли участие 2300 респондентов. Они были объединены в три фокус-группы: молодежь (от 18 до 24 лет), люди старше 55 лет и смешанную.

https://ria.ru/20230908/putin-1894909889.html

https://ria.ru/20230907/sotsset-1894801154.html

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россия, москва, санкт-петербург