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Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/oon-1895943770.html
Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию
Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию - РИА Новости, 12.09.2023
Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию
Владимир Зеленский в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале, раскритиковал ООН, пожаловавшись, что всемирная организация не выступает единым фронтом... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:48
2023-09-12T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
оон
россия
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале, раскритиковал ООН, пожаловавшись, что всемирная организация не выступает единым фронтом в вопросе давления на Россию, намекнув, что страны-участницы более интересуются экономическими отношениям, нежели "ценностями". Зеленский заявил, что ООН "могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира", однако этого не происходит, посчитав, что государства, желающие продолжать отношения с Россией, более интересуются своей экономикой. "Мир объединяется в ООН, но в некоторых решениях не объединяется... относительно более мощного давления на Российскую Федерацию. Мир очень часто меняет ценности на экономические отношения", - заявил Зеленский. Он также раскритиковал "хрупкое единство" среди стран Евросоюза, которые якобы помогают РФ в обходе санкций ради "решения собственных экономических вопросов" или дешевой энергетики. Во вторник, 12 сентября, на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что "киевский режим клянчит новое оружие с удвоенным напором и нескрываемой наглостью, пытаясь свалить на западные страны очевидный провал осуществляемого с начала июня так называемого контрнаступления". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230912/podolyak-1895785338.html
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895563134.html
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в мире, украина, владимир зеленский, оон, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, ООН, Россия, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию

Зеленский: ООН могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира, но этого нет

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале, раскритиковал ООН, пожаловавшись, что всемирная организация не выступает единым фронтом в вопросе давления на Россию, намекнув, что страны-участницы более интересуются экономическими отношениям, нежели "ценностями".
Зеленский заявил, что ООН "могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира", однако этого не происходит, посчитав, что государства, желающие продолжать отношения с Россией, более интересуются своей экономикой.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В офисе Зеленского грубо высказались об ООН и МАГАТЭ
11:33
"Мир объединяется в ООН, но в некоторых решениях не объединяется... относительно более мощного давления на Российскую Федерацию. Мир очень часто меняет ценности на экономические отношения", - заявил Зеленский. Он также раскритиковал "хрупкое единство" среди стран Евросоюза, которые якобы помогают РФ в обходе санкций ради "решения собственных экономических вопросов" или дешевой энергетики.
Во вторник, 12 сентября, на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что "киевский режим клянчит новое оружие с удвоенным напором и нескрываемой наглостью, пытаясь свалить на западные страны очевидный провал осуществляемого с начала июня так называемого контрнаступления".
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Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
08:00
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Вчера, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийООНРоссияСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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