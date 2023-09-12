Рейтинг@Mail.ru
ООН заявила, что Запад обязан следить за последствиями санкций в Сирии - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 12.09.2023 (обновлено: 14:26 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/oon-1895838703.html
ООН заявила, что Запад обязан следить за последствиями санкций в Сирии
ООН заявила, что Запад обязан следить за последствиями санкций в Сирии - РИА Новости, 12.09.2023
ООН заявила, что Запад обязан следить за последствиями санкций в Сирии
Запад должен регулярно изучать последствия односторонних санкций для сирийского населения, гуманитарные вопросы не должны политизироваться, говорится в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:16
2023-09-12T14:26
в мире
сша
сирия
турция
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
оон
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885603502_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2b6e946530a6bf8cc207e700c1393f0b.jpg
ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости. Запад должен регулярно изучать последствия односторонних санкций для сирийского населения, гуманитарные вопросы не должны политизироваться, говорится в представленном докладе Сирийской комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в САР на 54-й сессии Совета ООН по правам человека. "Принятое в феврале решение США и Европейского Союза, в частности, о предоставлении временных исключений (из санкций - ред.) для всех сделок, связанных с оказанием помощи Сирийской Арабской Республике, было своевременным. Тем не менее, негативное влияние односторонних принудительных мер на население в масштабах всей страны, в том числе чрезмерное соблюдение нормативных требований, должно регулярно анализироваться", - сказано в документе. Комиссия уточняет, что неоднократно призывала к тому, чтобы доставка помощи основывалась на "прозрачной и беспристрастной гуманитарной оценке", чтобы разрешения на гуманитарный доступ "не были политизированы" и были устранены все препятствия на пути доставки помощи, в том числе те, которые вызваны односторонними принудительными мерами. В конце февраля Евросоюз и США отменили необходимость для гуманитарных организаций запрашивать предварительное разрешение у соответствующих органов государств-членов ЕС для осуществления переводов или предоставления товаров и услуг гуманитарного характера лицам и организациям, находящимся в санкционных списках. Эти исключения продлили до 11 марта 2024 года. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции, они затронули и Сирию. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подземные толчки стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". Толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой число погибших, по официальным данным, превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы. При этом, согласно последней информации ВОЗ, в этой стране погибли около 8,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
сша
сирия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885603502_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_cc1032c78f23c6053a262ee9b4abd17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, оон, воз
В мире, США, Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, ООН, ВОЗ
ООН заявила, что Запад обязан следить за последствиями санкций в Сирии

ООН: Запад обязан следить за последствиями односторонних санкций в Сирии

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости. Запад должен регулярно изучать последствия односторонних санкций для сирийского населения, гуманитарные вопросы не должны политизироваться, говорится в представленном докладе Сирийской комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в САР на 54-й сессии Совета ООН по правам человека.
"Принятое в феврале решение США и Европейского Союза, в частности, о предоставлении временных исключений (из санкций - ред.) для всех сделок, связанных с оказанием помощи Сирийской Арабской Республике, было своевременным. Тем не менее, негативное влияние односторонних принудительных мер на население в масштабах всей страны, в том числе чрезмерное соблюдение нормативных требований, должно регулярно анализироваться", - сказано в документе.
Сессия Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Принуждение мира к миру по-американски — уроки голосования в ООН
25 февраля, 08:00
Комиссия уточняет, что неоднократно призывала к тому, чтобы доставка помощи основывалась на "прозрачной и беспристрастной гуманитарной оценке", чтобы разрешения на гуманитарный доступ "не были политизированы" и были устранены все препятствия на пути доставки помощи, в том числе те, которые вызваны односторонними принудительными мерами.
В конце февраля Евросоюз и США отменили необходимость для гуманитарных организаций запрашивать предварительное разрешение у соответствующих органов государств-членов ЕС для осуществления переводов или предоставления товаров и услуг гуманитарного характера лицам и организациям, находящимся в санкционных списках. Эти исключения продлили до 11 марта 2024 года.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции, они затронули и Сирию. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подземные толчки стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". Толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой число погибших, по официальным данным, превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы. При этом, согласно последней информации ВОЗ, в этой стране погибли около 8,5 тысячи человек.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
5 сентября, 08:00
 
В миреСШАСирияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзООНВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала