https://ria.ru/20230912/oon-1895838703.html

ООН заявила, что Запад обязан следить за последствиями санкций в Сирии

ООН заявила, что Запад обязан следить за последствиями санкций в Сирии - РИА Новости, 12.09.2023

ООН заявила, что Запад обязан следить за последствиями санкций в Сирии

Запад должен регулярно изучать последствия односторонних санкций для сирийского населения, гуманитарные вопросы не должны политизироваться, говорится в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:16

2023-09-12T14:16

2023-09-12T14:26

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ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости. Запад должен регулярно изучать последствия односторонних санкций для сирийского населения, гуманитарные вопросы не должны политизироваться, говорится в представленном докладе Сирийской комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в САР на 54-й сессии Совета ООН по правам человека. "Принятое в феврале решение США и Европейского Союза, в частности, о предоставлении временных исключений (из санкций - ред.) для всех сделок, связанных с оказанием помощи Сирийской Арабской Республике, было своевременным. Тем не менее, негативное влияние односторонних принудительных мер на население в масштабах всей страны, в том числе чрезмерное соблюдение нормативных требований, должно регулярно анализироваться", - сказано в документе. Комиссия уточняет, что неоднократно призывала к тому, чтобы доставка помощи основывалась на "прозрачной и беспристрастной гуманитарной оценке", чтобы разрешения на гуманитарный доступ "не были политизированы" и были устранены все препятствия на пути доставки помощи, в том числе те, которые вызваны односторонними принудительными мерами. В конце февраля Евросоюз и США отменили необходимость для гуманитарных организаций запрашивать предварительное разрешение у соответствующих органов государств-членов ЕС для осуществления переводов или предоставления товаров и услуг гуманитарного характера лицам и организациям, находящимся в санкционных списках. Эти исключения продлили до 11 марта 2024 года. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции, они затронули и Сирию. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подземные толчки стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". Толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой число погибших, по официальным данным, превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы. При этом, согласно последней информации ВОЗ, в этой стране погибли около 8,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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сирия

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