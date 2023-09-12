https://ria.ru/20230912/nebenzya-1895953429.html

Небензя назвал высказывания Подоляка об ООН потерей самообладания

Небензя назвал высказывания Подоляка об ООН потерей самообладания - РИА Новости, 12.09.2023

Небензя назвал высказывания Подоляка об ООН потерей самообладания

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал слова главы администрации президента Украины Михаила Подоляка потерей самообладания перед лицом неминуемого военного... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:35

2023-09-12T19:35

2023-09-12T20:26

специальная военная операция на украине

украина

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василий небензя

идзуми накамицу

магатэ

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ООН, 12 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал слова главы администрации президента Украины Михаила Подоляка потерей самообладания перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевского режима. "Вчера советник главы администрации президента Украины Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег", которая не выполняет своих первоначальных функций", - сказал Небензя. Он привел цитату высказываний Подоляка: "Мы не добьемся от них отказа от собственной бессмысленности. На самом деле, ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности. Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция – МАГАТЭ, какой-то красный крест международный, Амнести Интернешнл – все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было мы бы, наверное, многие вопросы решили лучше и быстрее". "Так что, в понимании украинцев вы, госпожа Накамицу (замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу – ред.), и ваш генсекретарь сегодня не докладывали СБ, а "засоряли наше сознание абсолютно мусорными оценками". Вот так перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевский режим начинает полностью терять самообладание", - подчеркнул Небензя. По его словам, подобная нервозность киевского режима связана с тем, что, несмотря на то, что уровень поддержки Украины ее западными спонсорами достиг беспрецедентного уровня, подкрепить его делами этой стране особо нечем. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230912/podolyak-1895785338.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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