Небензя назвал высказывания Подоляка об ООН потерей самообладания
Небензя назвал слова Подоляка об ООН потерей самообладания накануне банкротства
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 12 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал слова главы администрации президента Украины Михаила Подоляка потерей самообладания перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевского режима.
"Вчера советник главы администрации президента Украины Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег", которая не выполняет своих первоначальных функций", - сказал Небензя.
Он привел цитату высказываний Подоляка: "Мы не добьемся от них отказа от собственной бессмысленности. На самом деле, ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности. Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция – МАГАТЭ, какой-то красный крест международный, Амнести Интернешнл – все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было мы бы, наверное, многие вопросы решили лучше и быстрее".
"Так что, в понимании украинцев вы, госпожа Накамицу (замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу – ред.), и ваш генсекретарь сегодня не докладывали СБ, а "засоряли наше сознание абсолютно мусорными оценками". Вот так перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевский режим начинает полностью терять самообладание", - подчеркнул Небензя.
По его словам, подобная нервозность киевского режима связана с тем, что, несмотря на то, что уровень поддержки Украины ее западными спонсорами достиг беспрецедентного уровня, подкрепить его делами этой стране особо нечем.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.