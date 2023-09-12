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Международный научный форум по редактированию генома стартовал в России - РИА Новости, 12.09.2023
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Наука
 
05:00 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/nauka-1895640349.html
Международный научный форум по редактированию генома стартовал в России
Международный научный форум по редактированию генома стартовал в России - РИА Новости, 12.09.2023
Международный научный форум по редактированию генома стартовал в России
Результаты и перспективы исследований, связанных с редактированием генома высших организмов, обсуждают в Новосибирске ученые из 11 стран на Международном... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:00
2023-09-12T05:00
наука
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общество
россия
новосибирск
российская академия наук
геном
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Результаты и перспективы исследований, связанных с редактированием генома высших организмов, обсуждают в Новосибирске ученые из 11 стран на Международном научном конгрессе CRISPR-2023, сообщили организаторы.Как подчеркнул в своем выступлении ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Сергей Медведев, с помощью технологии CRISPR/Cas9 ученым стало гораздо проще получать достаточное число клеток с редкими мутациями для проведения исследований, теперь эти мутации можно внедрять в клеточные культуры, уже имеющиеся в их коллекциях.По его словам, одно из направлений исследований их лаборатории ориентировано на выявление генетических механизмов возникновения и развития болезни Паркинсона.&quot;Известно, что при ряде нейродегенеративных заболеваний в клетках накапливается перекись водорода, что в итоге приводит к гибели клетки. Мы создали конструкции для наработки белка-сенсора, который позволяет измерять ее концентрацию в живых клетках в режиме реального времени. А потом, с помощью CRISPR/Cas9 внесли данные конструкции в геномы клеток, моделирующие развитие бокового амиотрофического склероза. И получили возможность изучить количественные параметры этого накопления, причем при разных сценариях протекания болезни&quot;, – рассказал Медведев.Участники конгресса также отметили, что в настоящее время клеточные технологии позволяют воссоздавать в лаборатории не только двухмерные культуры или отдельные нейроны, но и трехмерные образцы тканей различных органов пациента, так называемые органоиды.Такие исследования на органоидах головного мозга человека проводят сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦИГ СО РАН. На протяжении ряда лет они изучают ген, кодирующий синтез белка Сontactin-6, мутации в котором связаны с рисками развития различных форм задержки умственного развития."Недавно нам удалось обнаружить в этом генетическом локусе два фрагмента ДНК, которые сами по себе не отвечают за синтез никаких белков, но есть предположение, что они выступают в роли неких "регуляторов", влияя на эффективность работы соседних генов. Их нахождение в одном локусе с Сontactin-6 позволяет по-новому взглянуть на причины возникновения связанной с ним патологии развития мозга", – отметила в своем докладе младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Татьяна Шнайдер.Она добавила, что их органоидами заинтересовались ученые, занимающиеся изучением онколитических вирусов, убивающих клетки глиомы (опухоли, поражающей клетки головного и спинного мозга). По их словам, проводить такие исследования на органоидах проще и удобнее, чем на лабораторных животных.В оргкомитете конгресса отметили, что в общей сложности за три дня работы прозвучит более 90 докладов, значительная часть которых подготовлена молодыми учеными."Такое количество выступлений и разнообразие тематик говорит о том, что, несмотря на все сложности последних лет, российская наука в этой области не стоит на месте, а заметно продвинулась вперед. Причем это касается не только редактирования генома, но и исследований в области трансляционной и регенеративной медицины, которые играют большую роль в современном здравоохранении", – прокомментировала первые итоги конгресса заместитель председателя оргкомитета, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН Ирина Захарова.Второй международный конгресс CRISPR-2023 проходит 11–13 сентября в Новосибирске. В нем принимают участие более 250 ученых из 11 стран. Форум посвящен применению в России технологии CRISPR/Cas9, позволяющей вносить изменения в геном высших организмов, в том числе человека.
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навигатор абитуриента, наука, общество, россия, новосибирск, российская академия наук, геном, генетика, болезнь паркинсона
Наука, Навигатор абитуриента, Наука, Общество, Россия, Новосибирск, Российская академия наук, геном, генетика, Болезнь Паркинсона

Международный научный форум по редактированию генома стартовал в России

© iStock.com / byakkayaМолекула ДНК
Молекула ДНК - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© iStock.com / byakkaya
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Результаты и перспективы исследований, связанных с редактированием генома высших организмов, обсуждают в Новосибирске ученые из 11 стран на Международном научном конгрессе CRISPR-2023, сообщили организаторы.
Как подчеркнул в своем выступлении ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Сергей Медведев, с помощью технологии CRISPR/Cas9 ученым стало гораздо проще получать достаточное число клеток с редкими мутациями для проведения исследований, теперь эти мутации можно внедрять в клеточные культуры, уже имеющиеся в их коллекциях.
По его словам, одно из направлений исследований их лаборатории ориентировано на выявление генетических механизмов возникновения и развития болезни Паркинсона.
«

"Известно, что при ряде нейродегенеративных заболеваний в клетках накапливается перекись водорода, что в итоге приводит к гибели клетки. Мы создали конструкции для наработки белка-сенсора, который позволяет измерять ее концентрацию в живых клетках в режиме реального времени. А потом, с помощью CRISPR/Cas9 внесли данные конструкции в геномы клеток, моделирующие развитие бокового амиотрофического склероза. И получили возможность изучить количественные параметры этого накопления, причем при разных сценариях протекания болезни", – рассказал Медведев.

Участники конгресса также отметили, что в настоящее время клеточные технологии позволяют воссоздавать в лаборатории не только двухмерные культуры или отдельные нейроны, но и трехмерные образцы тканей различных органов пациента, так называемые органоиды.
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Такие исследования на органоидах головного мозга человека проводят сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦИГ СО РАН. На протяжении ряда лет они изучают ген, кодирующий синтез белка Сontactin-6, мутации в котором связаны с рисками развития различных форм задержки умственного развития.
"Недавно нам удалось обнаружить в этом генетическом локусе два фрагмента ДНК, которые сами по себе не отвечают за синтез никаких белков, но есть предположение, что они выступают в роли неких "регуляторов", влияя на эффективность работы соседних генов. Их нахождение в одном локусе с Сontactin-6 позволяет по-новому взглянуть на причины возникновения связанной с ним патологии развития мозга", – отметила в своем докладе младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Татьяна Шнайдер.
Она добавила, что их органоидами заинтересовались ученые, занимающиеся изучением онколитических вирусов, убивающих клетки глиомы (опухоли, поражающей клетки головного и спинного мозга). По их словам, проводить такие исследования на органоидах проще и удобнее, чем на лабораторных животных.
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В оргкомитете конгресса отметили, что в общей сложности за три дня работы прозвучит более 90 докладов, значительная часть которых подготовлена молодыми учеными.
"Такое количество выступлений и разнообразие тематик говорит о том, что, несмотря на все сложности последних лет, российская наука в этой области не стоит на месте, а заметно продвинулась вперед. Причем это касается не только редактирования генома, но и исследований в области трансляционной и регенеративной медицины, которые играют большую роль в современном здравоохранении", – прокомментировала первые итоги конгресса заместитель председателя оргкомитета, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН Ирина Захарова.
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Второй международный конгресс CRISPR-2023 проходит 11–13 сентября в Новосибирске. В нем принимают участие более 250 ученых из 11 стран. Форум посвящен применению в России технологии CRISPR/Cas9, позволяющей вносить изменения в геном высших организмов, в том числе человека.
 
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