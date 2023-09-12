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Сбербанк рассказал об эффективности расчетов с Индией

Сбербанк рассказал об эффективности расчетов с Индией - РИА Новости, 12.09.2023

Сбербанк рассказал об эффективности расчетов с Индией

Созданная схема расчетов в нацвалютах между Россией и Индией эффективнее ранее использовавшихся платежных систем: она помогает получать выручку российским... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:23

2023-09-12T05:23

2023-09-12T05:23

экономика

индия

россия

владивосток

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Созданная схема расчетов в нацвалютах между Россией и Индией эффективнее ранее использовавшихся платежных систем: она помогает получать выручку российским экспортерам, а также конфиденциальна, надежна и гарантирует поступление платежей, считает управляющий филиалом Сбербанка в Индии Иван Носов. "Упоминалась сегодня проблема в расчетах, проблема получения выручки из Индии. Мы сейчас уже не называем это проблемой, мы называем это задачей. Действительно, существует дисбаланс в торговле между странами, но точно так же уже существуют механизмы проведения расчетов, в том числе в нацвалютах. Зачастую это уже даже более эффективно, чем платежные системы, которые действовали раньше", - сказал он, выступая на ВЭФ. "Схема расчетов в нацвалютах, существующая сейчас, позволяет беспрепятственно отправлять рубли и рупии в Индию, помогает получать выручку российским экспортерам. Она в первую очередь характеризуется конфиденциальностью, надежностью и гарантированностью поступления платежей", - указал Носов. Он подчеркнул, что основная проблема с расчетами сейчас - это диспаритет в торговле между странами. При этом банк помогает развивать российский импорт из Индии, добавил Носов. Товарооборот России и Индии по итогам первого полугодия вырос в 2,9 раза - до 33,5 миллиарда долларов, одновременно торговый дефицит Индии с Россией расширился в 3,3 раза - до 29,6 миллиарда долларов, рассчитывало ранее РИА Новости на основе данных индийского министерства торговли и промышленности. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, индия, россия, владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023