https://ria.ru/20230912/nalogi-1895840654.html

В Совфеде прокоментировали решение властей не поднимать налоги

В Совфеде прокоментировали решение властей не поднимать налоги - РИА Новости, 12.09.2023

В Совфеде прокоментировали решение властей не поднимать налоги

Решение властей не поднимать налоги позволит бизнесу иметь дополнительный режим стабильности, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:21

2023-09-12T14:21

2023-09-12T14:22

экономика

александр шендерюк-жидков

владимир путин

совет федерации рф

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Решение властей не поднимать налоги позволит бизнесу иметь дополнительный режим стабильности, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. "На весенней сессии (парламента) был принят закон о налоге на сверхприбыль, помимо этого динамика цен на энергоносители имеет положительное движение. Более того 11 сентября Минфин заявил о том, что динамика нефтегазовых доходов с начала года значительно превысила бюджетную", - сказал политик РИА Новости. По его словам, все эти факторы говорят о стабильности бюджетной ситуации и отсутствии необходимости дополнительного повышения налогов. "Поэтому заявление президента несомненно вселяет уверенность и позволит бизнесу иметь дополнительный режим стабильности, который очень важен в текущей ситуации", - заключил Шендерюк-Жидков.

https://ria.ru/20230912/plenary-1895752936.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр шендерюк-жидков, владимир путин, совет федерации рф, вэф-2023