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В Совфеде прокоментировали решение властей не поднимать налоги - РИА Новости, 12.09.2023
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14:21 12.09.2023 (обновлено: 14:22 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/nalogi-1895840654.html
В Совфеде прокоментировали решение властей не поднимать налоги
В Совфеде прокоментировали решение властей не поднимать налоги - РИА Новости, 12.09.2023
В Совфеде прокоментировали решение властей не поднимать налоги
Решение властей не поднимать налоги позволит бизнесу иметь дополнительный режим стабильности, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:21
2023-09-12T14:22
экономика
александр шендерюк-жидков
владимир путин
совет федерации рф
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Решение властей не поднимать налоги позволит бизнесу иметь дополнительный режим стабильности, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. "На весенней сессии (парламента) был принят закон о налоге на сверхприбыль, помимо этого динамика цен на энергоносители имеет положительное движение. Более того 11 сентября Минфин заявил о том, что динамика нефтегазовых доходов с начала года значительно превысила бюджетную", - сказал политик РИА Новости. По его словам, все эти факторы говорят о стабильности бюджетной ситуации и отсутствии необходимости дополнительного повышения налогов. "Поэтому заявление президента несомненно вселяет уверенность и позволит бизнесу иметь дополнительный режим стабильности, который очень важен в текущей ситуации", - заключил Шендерюк-Жидков.
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экономика, александр шендерюк-жидков, владимир путин, совет федерации рф, вэф-2023
Экономика, Александр Шендерюк-Жидков, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, ВЭФ-2023
В Совфеде прокоментировали решение властей не поднимать налоги

Шендерюк-Жидков: решение не поднимать налоги позитивно скажется на бизнесе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Решение властей не поднимать налоги позволит бизнесу иметь дополнительный режим стабильности, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ.
«
"На весенней сессии (парламента) был принят закон о налоге на сверхприбыль, помимо этого динамика цен на энергоносители имеет положительное движение. Более того 11 сентября Минфин заявил о том, что динамика нефтегазовых доходов с начала года значительно превысила бюджетную", - сказал политик РИА Новости.
По его словам, все эти факторы говорят о стабильности бюджетной ситуации и отсутствии необходимости дополнительного повышения налогов. "Поэтому заявление президента несомненно вселяет уверенность и позволит бизнесу иметь дополнительный режим стабильности, который очень важен в текущей ситуации", - заключил Шендерюк-Жидков.
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ЭкономикаАлександр Шендерюк-ЖидковВладимир ПутинСовет Федерации РФВЭФ-2023
 
 
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