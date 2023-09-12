https://ria.ru/20230912/miroporyadok-1895705138.html

Новый миропорядок. В США забили тревогу из-за смелого решения России

Новый миропорядок. В США забили тревогу из-за смелого решения России - РИА Новости, 12.09.2023

Новый миропорядок. В США забили тревогу из-за смелого решения России

Ответ России на санкции со стороны стран Запада стал отправной точкой рождения нового мироустройства. К такому выводу пришел бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T02:40

2023-09-12T02:40

2023-09-12T02:40

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россия

сша

брикс

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ответ России на санкции со стороны стран Запада стал отправной точкой рождения нового мироустройства. К такому выводу пришел бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.По его мнению, сейчас происходит полная реорганизация миропорядка."То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка. Как вы знаете, БРИКС существует уже не первый день, но происходящее по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь. Бразилия, Индия, Южная Африка также начинают играть более заметную роль вместе с Россией и Китаем", — заявил Джонсон.Как отметил аналитик, подобные изменения на международной арене означают, что США лишаются статуса ведущей мировой державы.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В конце августа в Йоханнесбурге прошел саммит объединения, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.Как заявлял координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США не видят угрозу в расширении БРИКС и не считают альянс антиамериканским.

https://ria.ru/20230901/briks-1893548434.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, сша, брикс, китай, бразилия