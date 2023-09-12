Новый миропорядок. В США забили тревогу из-за смелого решения России
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ответ России на санкции приблизил крах гегемонии США
Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ответ России на санкции со стороны стран Запада стал отправной точкой рождения нового мироустройства. К такому выводу пришел бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По его мнению, сейчас происходит полная реорганизация миропорядка.
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"То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка. Как вы знаете, БРИКС существует уже не первый день, но происходящее по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь. Бразилия, Индия, Южная Африка также начинают играть более заметную роль вместе с Россией и Китаем", — заявил Джонсон.
Как отметил аналитик, подобные изменения на международной арене означают, что США лишаются статуса ведущей мировой державы.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В конце августа в Йоханнесбурге прошел саммит объединения, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
Как заявлял координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США не видят угрозу в расширении БРИКС и не считают альянс антиамериканским.