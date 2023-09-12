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В Минпромторге заявили, что не слышали о намерении Gap уйти с рынка России

В Минпромторге заявили, что не слышали о намерении Gap уйти с рынка России - РИА Новости, 12.09.2023

В Минпромторге заявили, что не слышали о намерении Gap уйти с рынка России

Минпромторг России не владеет информацией о намерении американского производителя одежды Gap покинуть российский рынок, сообщил замглавы министерства Виктор... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:47

2023-09-12T03:47

2023-09-12T03:47

экономика

россия

москва

санкт-петербург

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Минпромторг России не владеет информацией о намерении американского производителя одежды Gap покинуть российский рынок, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов. "Минпромторг не знаком с публичными заявлениями Gap о намерениях уйти. Этот бренд довольно известный. В любом случае, решение им принимать. Уйти с рынка легко. А вот вернуться - уже вопрос", - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости. В июне источник на рынке сообщил агентству, что бренд не ушел из России. Отмечалось, что компания действительно закрыла ряд своих магазинов в стране, но в оставшихся локациях она продает вещи турецких брендов. Однако в прошлом году газета "Известия" со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP писала, что Gap решил полностью покинуть российский рынок и закрыть свои магазины в стране. Уточнялось, что на тот момент все 11 магазинов бренда (десять в Москве и один в Санкт-Петербурге) еще продолжали работать, вероятно, из-за того, что арендные контракты предусматривали уведомление об одностороннем разрыве за 3-6 месяцев. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023