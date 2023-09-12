https://ria.ru/20230912/milokhin-1895809898.html
Блогер Милохин уехал в Дубай после требования призвать его в армию
Блогер Милохин уехал в Дубай после требования призвать его в армию - РИА Новости, 12.09.2023
Блогер Милохин уехал в Дубай после требования призвать его в армию
Тиктокер Даня Милохин, который два дня назад вернулся в Россию, уже улетел в ОАЭ, сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:49
2023-09-12T12:49
2023-09-12T15:47
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даня милохин
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Тиктокер Даня Милохин, который два дня назад вернулся в Россию, уже улетел в ОАЭ, сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Накануне она обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера в армию, добавив, что информации о прохождении им срочной службы нет, как и оснований для отсрочки."Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем", — написала она.Блогер улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время он пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него было в России.Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме с Артуром Бабичем. При этом публично какое-либо мнение по поводу спецоперации он не высказывал.
https://ria.ru/20230505/milokhin-1870039841.html
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россия, дубай, оаэ, даня милохин, лига безопасного интернета
Россия, Дубай, ОАЭ, Даня Милохин, Лига безопасного интернета, Шоубиз
Блогер Милохин уехал в Дубай после требования призвать его в армию
Блогер Даня Милохин уехал из России в Дубай после угроз призвать его в армию