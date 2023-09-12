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Блогер Милохин уехал в Дубай после требования призвать его в армию - РИА Новости, 12.09.2023
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Шоубиз
 
12:49 12.09.2023 (обновлено: 15:47 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/milokhin-1895809898.html
Блогер Милохин уехал в Дубай после требования призвать его в армию
Блогер Милохин уехал в Дубай после требования призвать его в армию - РИА Новости, 12.09.2023
Блогер Милохин уехал в Дубай после требования призвать его в армию
Тиктокер Даня Милохин, который два дня назад вернулся в Россию, уже улетел в ОАЭ, сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:49
2023-09-12T15:47
россия
дубай
оаэ
даня милохин
лига безопасного интернета
шоубиз
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Тиктокер Даня Милохин, который два дня назад вернулся в Россию, уже улетел в ОАЭ, сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Накануне она обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера в армию, добавив, что информации о прохождении им срочной службы нет, как и оснований для отсрочки."Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем", — написала она.Блогер улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время он пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него было в России.Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме с Артуром Бабичем. При этом публично какое-либо мнение по поводу спецоперации он не высказывал.
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россия, дубай, оаэ, даня милохин, лига безопасного интернета
Россия, Дубай, ОАЭ, Даня Милохин, Лига безопасного интернета, Шоубиз
Блогер Милохин уехал в Дубай после требования призвать его в армию

Блогер Даня Милохин уехал из России в Дубай после угроз призвать его в армию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер Даня Милохин
Блогер Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Блогер Даня Милохин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Тиктокер Даня Милохин, который два дня назад вернулся в Россию, уже улетел в ОАЭ, сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Накануне она обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера в армию, добавив, что информации о прохождении им срочной службы нет, как и оснований для отсрочки.
"Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем", — написала она.
Блогер улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время он пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него было в России.
Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме с Артуром Бабичем. При этом публично какое-либо мнение по поводу спецоперации он не высказывал.
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ШоубизРоссияДубайОАЭДаня МилохинЛига безопасного интернета
 
 
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