https://ria.ru/20230912/luna-1895770926.html

Российская лунная программа не будет завершаться, заявил Путин

Российская лунная программа не будет завершаться, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Российская лунная программа не будет завершаться, заявил Путин

Неуспех миссии "Луна-25" не означает, что Россия завершит лунную программу, в космосе у нее отличные компетенции, анализ причин крушения будет проведен, заявил... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:53

2023-09-12T10:53

2023-09-12T11:18

владимир путин

луна

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Неуспех миссии "Луна-25" не означает, что Россия завершит лунную программу, в космосе у нее отличные компетенции, анализ причин крушения будет проведен, заявил президент РФ Владимир Путин."Это сложная, ответственная работа, связанная, конечно, с высокими технологиями. У нас здесь... отличные компетенции. Что касается посадки на ту площадку, где тоже ещё никогда никто не прилунялся, - ну да, это сложная работа, конечно. Будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена. Жаль, конечно, что прилунение не состоялось, но это не значит, что мы разработки завершим. Будем работать дальше", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Он отметил, что космические исследования всегда связаны с неизвестностью."Ничего здесь такого нет необычного, хотя хотелось бы, чтобы все на этот раз удалось. Но будем эту работу продолжать, будем усиливать даже отдельные направления",- добавил Путин.

https://ria.ru/20230904/luna-1893994479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, луна, россия