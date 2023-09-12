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За неделю в ЛНР отразили 28 попыток ВСУ нарушить воздушное пространство
За неделю в ЛНР отразили 28 попыток ВСУ нарушить воздушное пространство - РИА Новости, 12.09.2023
За неделю в ЛНР отразили 28 попыток ВСУ нарушить воздушное пространство
За минувшую неделю в ЛНР отражены 28 попыток со стороны украинских войск нарушить воздушное пространство республики, противник потерял более 40 беспилотников,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:29
2023-09-12T15:29
2023-09-12T16:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
клещеевка
артемовск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. За минувшую неделю в ЛНР отражены 28 попыток со стороны украинских войск нарушить воздушное пространство республики, противник потерял более 40 беспилотников, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "Благодаря грамотным и отточенным действиям специалистов радиоэлектронной борьбы и ПВО отражены 28 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР. Враг потерял более 40 единиц БПЛА", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Врио главы ЛНР также сообщил, что за прошедшую неделю ВСУ предприняли ряд "безуспешных попыток пересечь линию разграничения". Пасечник подчеркнул, что по местам скопления украинских войск, военной техники, командным пунктам и полевым складам боеприпасов были произведены точные огневые удары. "Попытки врага прорваться на наши передовые позиции на участках Новодружевск – Григоровка и Артемовск ‒ Клещеевка закончились для него потерей до 230 убитых и раненых личного состава", - уточнил Пасечник. По его словам, на прошлой неделе были уничтожены 22 единицы артиллерии и минометов, две бронированные машины, бронетранспортер "М113" и одна САУ 2С1 "Гвоздика", восемь единиц автомобильной техники и восемь полевых складов. Пасечник отметил, что бойцы 2-го армейской гвардии Луганско-Северодонецкого корпуса вместе с чеченским спецназом "Ахмат" "продолжают с успехом защищать рубежи" ЛНР.
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луганская народная республика, клещеевка, артемовск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Клещеевка, Артемовск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
За неделю в ЛНР отразили 28 попыток ВСУ нарушить воздушное пространство
Пасечник: за неделю в ЛНР отражены 28 попыток ВСУ зайти в воздушное пространство
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости.
За минувшую неделю в ЛНР отражены 28 попыток со стороны украинских войск нарушить воздушное пространство республики, противник потерял более 40 беспилотников, сообщил
врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Благодаря грамотным и отточенным действиям специалистов радиоэлектронной борьбы и ПВО отражены 28 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР. Враг потерял более 40 единиц БПЛА", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.
Врио главы ЛНР также сообщил, что за прошедшую неделю ВСУ предприняли ряд "безуспешных попыток пересечь линию разграничения". Пасечник подчеркнул, что по местам скопления украинских войск, военной техники, командным пунктам и полевым складам боеприпасов были произведены точные огневые удары.
"Попытки врага прорваться на наши передовые позиции на участках Новодружевск – Григоровка и Артемовск ‒ Клещеевка закончились для него потерей до 230 убитых и раненых личного состава", - уточнил Пасечник.
По его словам, на прошлой неделе были уничтожены 22 единицы артиллерии и минометов, две бронированные машины, бронетранспортер "М113" и одна САУ 2С1 "Гвоздика", восемь единиц автомобильной техники и восемь полевых складов.
Пасечник отметил, что бойцы 2-го армейской гвардии Луганско-Северодонецкого корпуса вместе с чеченским спецназом "Ахмат" "продолжают с успехом защищать рубежи" ЛНР.