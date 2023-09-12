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За неделю в ЛНР отразили 28 попыток ВСУ нарушить воздушное пространство

За неделю в ЛНР отразили 28 попыток ВСУ нарушить воздушное пространство - РИА Новости, 12.09.2023

За неделю в ЛНР отразили 28 попыток ВСУ нарушить воздушное пространство

За минувшую неделю в ЛНР отражены 28 попыток со стороны украинских войск нарушить воздушное пространство республики, противник потерял более 40 беспилотников,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:29

2023-09-12T15:29

2023-09-12T16:46

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

клещеевка

артемовск

леонид пасечник

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. За минувшую неделю в ЛНР отражены 28 попыток со стороны украинских войск нарушить воздушное пространство республики, противник потерял более 40 беспилотников, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "Благодаря грамотным и отточенным действиям специалистов радиоэлектронной борьбы и ПВО отражены 28 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР. Враг потерял более 40 единиц БПЛА", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Врио главы ЛНР также сообщил, что за прошедшую неделю ВСУ предприняли ряд "безуспешных попыток пересечь линию разграничения". Пасечник подчеркнул, что по местам скопления украинских войск, военной техники, командным пунктам и полевым складам боеприпасов были произведены точные огневые удары. "Попытки врага прорваться на наши передовые позиции на участках Новодружевск – Григоровка и Артемовск ‒ Клещеевка закончились для него потерей до 230 убитых и раненых личного состава", - уточнил Пасечник. По его словам, на прошлой неделе были уничтожены 22 единицы артиллерии и минометов, две бронированные машины, бронетранспортер "М113" и одна САУ 2С1 "Гвоздика", восемь единиц автомобильной техники и восемь полевых складов. Пасечник отметил, что бойцы 2-го армейской гвардии Луганско-Северодонецкого корпуса вместе с чеченским спецназом "Ахмат" "продолжают с успехом защищать рубежи" ЛНР.

луганская народная республика

клещеевка

артемовск

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луганская народная республика, клещеевка, артемовск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия