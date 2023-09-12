Пасечник поблагодарил Путина за установление Дня воссоединения с Россией
Пасечник назвал 30 сентября праздником возвращения Луганщины домой
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поблагодарил президента РФ Владимира Путина за установление Дня воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией и назвал 30 сентября днем возвращения домой, в дружную семью большой России.
Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Предполагается, что данный законопроект вступит в силу со дня официального публикования.
"От себя и всех жителей Луганщины благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за эту очень важную для нас инициативу ‒ сделать 30 сентября памятной датой - Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Для всех нас это праздничная дата, это день нашего возвращения домой, в дружную семью Большой России", - говорится в сообщении Пасечника в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что для всех жителей ЛНР 30 сентября стало исторически значимой датой, так как именно в этот день был подписан договор о принятии республики в состав Российской Федерации.