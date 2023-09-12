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Пасечник поблагодарил Путина за установление Дня воссоединения с Россией - РИА Новости, 12.09.2023
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13:51 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/lnr-1895831881.html
Пасечник поблагодарил Путина за установление Дня воссоединения с Россией
Пасечник поблагодарил Путина за установление Дня воссоединения с Россией - РИА Новости, 12.09.2023
Пасечник поблагодарил Путина за установление Дня воссоединения с Россией
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поблагодарил президента РФ Владимира Путина за установление Дня воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:51
2023-09-12T13:51
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид пасечник
владимир путин
госдума рф
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поблагодарил президента РФ Владимира Путина за установление Дня воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией и назвал 30 сентября днем возвращения домой, в дружную семью большой России. Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Предполагается, что данный законопроект вступит в силу со дня официального публикования. "От себя и всех жителей Луганщины благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за эту очень важную для нас инициативу ‒ сделать 30 сентября памятной датой - Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Для всех нас это праздничная дата, это день нашего возвращения домой, в дружную семью Большой России", - говорится в сообщении Пасечника в телеграм-канале. Он подчеркнул, что для всех жителей ЛНР 30 сентября стало исторически значимой датой, так как именно в этот день был подписан договор о принятии республики в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20230910/lnr-1895420389.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин, госдума рф
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Госдума РФ
Пасечник поблагодарил Путина за установление Дня воссоединения с Россией

Пасечник назвал 30 сентября праздником возвращения Луганщины домой

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поблагодарил президента РФ Владимира Путина за установление Дня воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией и назвал 30 сентября днем возвращения домой, в дружную семью большой России.
Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Предполагается, что данный законопроект вступит в силу со дня официального публикования.
"От себя и всех жителей Луганщины благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за эту очень важную для нас инициативу ‒ сделать 30 сентября памятной датой - Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Для всех нас это праздничная дата, это день нашего возвращения домой, в дружную семью Большой России", - говорится в сообщении Пасечника в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что для всех жителей ЛНР 30 сентября стало исторически значимой датой, так как именно в этот день был подписан договор о принятии республики в состав Российской Федерации.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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