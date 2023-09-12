https://ria.ru/20230912/lnr-1895831881.html

Пасечник поблагодарил Путина за установление Дня воссоединения с Россией

Пасечник поблагодарил Путина за установление Дня воссоединения с Россией - РИА Новости, 12.09.2023

Пасечник поблагодарил Путина за установление Дня воссоединения с Россией

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поблагодарил президента РФ Владимира Путина за установление Дня воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:51

2023-09-12T13:51

2023-09-12T13:51

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид пасечник

владимир путин

госдума рф

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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поблагодарил президента РФ Владимира Путина за установление Дня воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией и назвал 30 сентября днем возвращения домой, в дружную семью большой России. Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Предполагается, что данный законопроект вступит в силу со дня официального публикования. "От себя и всех жителей Луганщины благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за эту очень важную для нас инициативу ‒ сделать 30 сентября памятной датой - Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Для всех нас это праздничная дата, это день нашего возвращения домой, в дружную семью Большой России", - говорится в сообщении Пасечника в телеграм-канале. Он подчеркнул, что для всех жителей ЛНР 30 сентября стало исторически значимой датой, так как именно в этот день был подписан договор о принятии республики в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20230910/lnr-1895420389.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин, госдума рф