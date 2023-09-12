https://ria.ru/20230912/lechenie-1895870625.html
Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины
Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины - РИА Новости, 12.09.2023
Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины
Российская онкослужба стремительно развивается, большой прогресс достигнут в области внедрения методов ядерной медицины, сообщил министр здравоохранения России... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:10
2023-09-12T16:10
2023-09-12T16:10
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
онкология
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российская онкослужба стремительно развивается, большой прогресс достигнут в области внедрения методов ядерной медицины, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Российская онкологическая служба стремительно развивается, эффективно использует самые последние достижения мировой науки и практики... Большой прогресс достигнут российскими специалистами в области внедрения методов ядерной медицины в практическое здравоохранение", - говорится в приветствии Мурашко участникам Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Он отметил, что на новый уровень выходит и молекулярно-генетическая диагностика. Также значимую роль в повышении качества оказываемой медицинской помощи играют телемедицинские технологии, которые вошли в практику, уточнил министр. По его словам, в проведении скрининговых программ постепенно начинают применяться технологии искусственного интеллекта. "Благодаря нашей с вами совместной самоотверженной работе за это время удалось осуществить качественный скачок в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Нам удалось снизить на 14% одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями", - подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20230909/rak-1895038812.html
https://ria.ru/20230831/bnzt-1892890898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), онкология
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Онкология
Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины
Мурашко: большой прогресс в лечении рака достигнут в области ядерной медицины
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российская онкослужба стремительно развивается, большой прогресс достигнут в области внедрения методов ядерной медицины, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Российская онкологическая служба стремительно развивается, эффективно использует самые последние достижения мировой науки и практики... Большой прогресс достигнут российскими специалистами в области внедрения методов ядерной медицины в практическое здравоохранение", - говорится в приветствии Мурашко участникам Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
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Он отметил, что на новый уровень выходит и молекулярно-генетическая диагностика. Также значимую роль в повышении качества оказываемой медицинской помощи играют телемедицинские технологии, которые вошли в практику, уточнил министр.
По его словам, в проведении скрининговых программ постепенно начинают применяться технологии искусственного интеллекта.
"Благодаря нашей с вами совместной самоотверженной работе за это время удалось осуществить качественный скачок в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Нам удалось снизить на 14% одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями", - подчеркнул Мурашко.
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