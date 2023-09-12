https://ria.ru/20230912/lechenie-1895870625.html

Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины

Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины - РИА Новости, 12.09.2023

Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины

Российская онкослужба стремительно развивается, большой прогресс достигнут в области внедрения методов ядерной медицины, сообщил министр здравоохранения России... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:10

2023-09-12T16:10

2023-09-12T16:10

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

онкология

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российская онкослужба стремительно развивается, большой прогресс достигнут в области внедрения методов ядерной медицины, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Российская онкологическая служба стремительно развивается, эффективно использует самые последние достижения мировой науки и практики... Большой прогресс достигнут российскими специалистами в области внедрения методов ядерной медицины в практическое здравоохранение", - говорится в приветствии Мурашко участникам Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Он отметил, что на новый уровень выходит и молекулярно-генетическая диагностика. Также значимую роль в повышении качества оказываемой медицинской помощи играют телемедицинские технологии, которые вошли в практику, уточнил министр. По его словам, в проведении скрининговых программ постепенно начинают применяться технологии искусственного интеллекта. "Благодаря нашей с вами совместной самоотверженной работе за это время удалось осуществить качественный скачок в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Нам удалось снизить на 14% одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями", - подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20230909/rak-1895038812.html

https://ria.ru/20230831/bnzt-1892890898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), онкология