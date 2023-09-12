Рейтинг@Mail.ru
Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/lechenie-1895870625.html
Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины
Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины - РИА Новости, 12.09.2023
Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины
Российская онкослужба стремительно развивается, большой прогресс достигнут в области внедрения методов ядерной медицины, сообщил министр здравоохранения России... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:10
2023-09-12T16:10
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
онкология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российская онкослужба стремительно развивается, большой прогресс достигнут в области внедрения методов ядерной медицины, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Российская онкологическая служба стремительно развивается, эффективно использует самые последние достижения мировой науки и практики... Большой прогресс достигнут российскими специалистами в области внедрения методов ядерной медицины в практическое здравоохранение", - говорится в приветствии Мурашко участникам Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Он отметил, что на новый уровень выходит и молекулярно-генетическая диагностика. Также значимую роль в повышении качества оказываемой медицинской помощи играют телемедицинские технологии, которые вошли в практику, уточнил министр. По его словам, в проведении скрининговых программ постепенно начинают применяться технологии искусственного интеллекта. "Благодаря нашей с вами совместной самоотверженной работе за это время удалось осуществить качественный скачок в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Нам удалось снизить на 14% одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями", - подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20230909/rak-1895038812.html
https://ria.ru/20230831/bnzt-1892890898.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), онкология
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Онкология
Мурашко отметил прогресс в лечении рака с помощью ядерной медицины

Мурашко: большой прогресс в лечении рака достигнут в области ядерной медицины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российская онкослужба стремительно развивается, большой прогресс достигнут в области внедрения методов ядерной медицины, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Российская онкологическая служба стремительно развивается, эффективно использует самые последние достижения мировой науки и практики... Большой прогресс достигнут российскими специалистами в области внедрения методов ядерной медицины в практическое здравоохранение", - говорится в приветствии Мурашко участникам Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
Молодые люди обдают перед экранами ноутбуков - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
"Пугающие цифры". С чем связан глобальный всплеск рака среди молодых
9 сентября, 08:00
Он отметил, что на новый уровень выходит и молекулярно-генетическая диагностика. Также значимую роль в повышении качества оказываемой медицинской помощи играют телемедицинские технологии, которые вошли в практику, уточнил министр.
По его словам, в проведении скрининговых программ постепенно начинают применяться технологии искусственного интеллекта.
"Благодаря нашей с вами совместной самоотверженной работе за это время удалось осуществить качественный скачок в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Нам удалось снизить на 14% одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями", - подчеркнул Мурашко.
Разрушение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
"Чем злокачественнее, тем эффективнее". Как работает новая терапия рака
31 августа, 08:00
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Онкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала